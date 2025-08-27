Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı

Arka arkaya iki kez şampiyon olan ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’ne yükselen Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti.

ERDOĞAN KÜLLİYE'DE AĞIRLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 yıl önce kurulan ve kısa sürede önemli başarılara ulaşan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı’nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Burada önemli başarılara ulaşan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı’nı tebrik eden Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Terörsüz Türkiye'nin en önemli aktörü gençlerimiz ve kadınlar olacaktır" dedi.