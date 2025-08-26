Ahlat'ta ilginç anlar! Bahçeli, 2 eseri Erdoğan'a dinletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlama programı için Bitlis Ahlat'ta bir araya geldi. Düzenlen etkinliklerin ardından Erdoğan ve Bahçeli, Emirbayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nda görüştü. Bengü Türk'ün haberine göre; MHP lideri Bahçeli, özel hazırlanan "Canların Türküsü" ve "Kardeşlik Türküsü" eserlerini Ahlat’taki konutunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dinletti. Her iki eseri de büyük beğeniyle dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli’ye teşekkürlerini ilettiği bildirildi.