Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te net mesaj! 'Yönünü Ankara ve Şam'a dönenler kazanacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu. Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Malazgirt'te düzenlenen etkinliklere katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün bir kez daha vatandaşlarla buluştu. Buradaki konuşmasından önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yönünü Ankara ve Şam'a çeviren kazanır." dedi.

Suriye Hükümeti ile imzaladıkları 10 maddelik mutabakata aykırı hareket eden SDG'yi, daha önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan uyarmıştı.

Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Fidan, Şam yönetimi ile entegrasyon için direten SDG/YPG'nin bölgede "oyunbozan" rolünde olduğunu söylemişti.

Bugün ise devletin zirvesinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net bir uyarı geldi.

YPG'ye uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıblesini şaşırıp kendilerine yeni yabancı patronlar arayanlar ise elinde sonunda kaybedecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELENLERİN UMUDU TÜRKİYE'DİR"

"Türkiyemiz sınırlarımızın ötesindeki kardeşlerimizin başı zora düştüğünde sığınacağı ilk limandır.

Zulme uğrayanların, baskı görenlerin, ölümle burun buruna gelenlerin umudu yine Türkiye ve Türk milleti olacaktır.

Türkiye, bölgede barış ve esenliğin teminatı, Kürtlerin de güvenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak.

"BİZ BURADAYIZ, KIYAMETE KADAR DA BURADA OLACAĞIZ"

Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz. Biz tüm bölgemizde kalıcı barışın tesisinden yanayız, sorunların diplomasi yolundan çözülmesinden yanayız. Müslüman kanından beslenenler tarih sahnesinden çekildikten sonra biz yine burada olacağız.

Türkiye Yüzyılı'nı ve Terörsüz Türkiye'yi gönül gönüle vererek gerçeğe dönüştüreceğiz, kardeşlik türküleri söyleyeceğiz. Terörün, kanın, gözyaşının, ayrılığının karşısındaki her bir vatandaşımızın bu sürece destek olmasını bekliyorum.

Hakkari'den Edirne'ye Muğla'dan Kars'a 81 ilimizdeki 86 milyon vatandaşımızın tamamına sevgilerimi, gönderiyorum.

İsrail'in barbar saldırıları altında hayat mücadelesi veren Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizi selamlıyor, kendilerine dayanışma mesajlarını iletiyorum.

Müstesna zaferin 954. yıl dönümünde Malazgirt'teyiz. Bu meydanı hınca hınç dolduran kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Gençler dünyaya "biz buradayız, kıyamete kadar da burada olacağız" mesajını verdiğimiz Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü mübarek olsun.

"O GÜÇLÜ RUH BUGÜN MALAZGİRT MEYDANINDADIR"

Büyük komutan Sultan Alparslan ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Ahlat ve Malazgirt önlerindeki ilk akından ve fethin ilk günlerinden bugüne vatan, bayrak, millet ve ümmet için canlarını feda edenlere rahmet niyaz ediyorum. O güçlü ruh bugün Malazgirt meydanındadır.

Omuz omuza destan yazan kahramanların ruhları buradadır. Anadolu'nun gönül harcını yoğuran kurucu irade bugün buradadır."