TGRT Haber
Benim Sayfam
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
25°
Politika
 | Ali Osman Polat

Fidan’dan Roma’da Netanyahu’ya sert uyarı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya’da “İsrail’in yayılmacı politikası Katar’a uzandı, dünya artık uyanmalı” dedi, Türkiye-İtalya ortaklığını güçlendirme mesajı verdi.

Fidan’dan Roma’da Netanyahu’ya sert uyarı!
Roma’da İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ortak basın toplantısında İsrail’in Gazze’deki soykırımına ve Doha’daki saldırısına sert tepki gösterdi. Fidan, “İsrail’in yayılmacı politikasının Katar’a kadar uzanması, Netanyahu’ya göz yuman çevrelerin artık uyanmasını sağlamalıdır” diyerek uluslararası toplumu İsrail’e karşı önlem almaya çağırdı.

Fidan’dan Roma’da Netanyahu’ya sert uyarı!

TÜRKİYE-İTALYA STRATEJİK ORTAKLIĞI

Fidan, Türkiye-İtalya ilişkilerinin güçlendirilmesine vurgu yaptı: “İtalya ile stratejik ortaklığımızı derinleştirmekte kararlıyız. Cumhurbaşkanımız ve İtalya Başbakanı Meloni’nin iradesi bu yönde.” Ticaret hacminin 32 milyar doları aştığını, hedefin 40 milyar dolar olduğunu belirten Fidan, Baykar’ın Piaggio Aerospace’i satın alması ve Leonardo ile ortaklığını örnek gösterdi. Eurofighter temini konusundaki ilerlemenin de iki ülke için kritik olduğunu ifade etti.

Fidan’dan Roma’da Netanyahu’ya sert uyarı!

AKDENİZ’DE GÖÇ VE ENERJİ İŞ BİRLİĞİ

Akdeniz’in enerji güvenliği ve bağlantısallık açısından önemine değinen Fidan, “Deniz yetki alanlarımızda faaliyetler uluslararası hukuka uygun olmalı. İtalya’nın bu konudaki hassasiyetinden memnunuz” dedi. Düzensiz göçle mücadelede Türkiye’nin başarısına dikkat çeken Fidan, Doğu Akdeniz’deki baskısının azaldığını, İtalya ile ortak çalışmaların süreceğini vurguladı.

Fidan’dan Roma’da Netanyahu’ya sert uyarı!

AB VE NATO’DA TÜRKİYE VURGUSU

Fidan, ’ye tam üyeliğin stratejik hedef olduğunu yineleyerek, “İtalya’nın desteğini takdir ediyoruz, diğer AB üyelerinden de aynı vizyonu bekliyoruz” dedi. ’da Türkiye’nin önemine işaret eden Fidan, “Avrupa savunması, NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye’nin tam katılımıyla güçlenir” diye konuştu.

Fidan’dan Roma’da Netanyahu’ya sert uyarı!

UKRAYNA’DA BARIŞ ÇAĞRISI

Ukrayna-Rusya savaşına değinen Fidan, “Türkiye, adil ve kalıcı barış için müzakerelere ev sahipliği yaptı, bu rolü sürdürmeye hazırız” dedi. NATO’nun dördüncü madde toplantısına atıfta bulunarak, savaşın yayılma riskine karşı barış görüşmelerinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Fidan’dan Roma’da Netanyahu’ya sert uyarı!

LİBYA’DA ORTAK TUTUM

Fidan, Libya’nın birliği ve istikrarı için Türkiye ve İtalya’nın ortak çalıştığını belirtti: “Libya’daki siyasi süreci destekliyoruz, sahadaki aktörleri diyaloğa teşvik ediyoruz.” Halife Hafter’in Türkiye ziyareti ihtimaline ise, “Ziyaret normal olurdu, ancak şu an gündemimizde yok” yanıtını verdi.

