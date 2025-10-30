Gazeteci Ece Sevim: 4.7 milyon İstanbullunun verileri Almanya ve ABD'ye gönderildi

TGRT Haber'de yayınlanan "Taksim Meydanı" programına konuk olan Gazeteci Ece Sevim, mevcut soruşturmayla ilgili dikkat çekici rapor detaylarını paylaştı.

“DARK WEB'DE SATIŞA ÇIKARILDI”

Sevim, “Raporlar neticesinde İstanbul Senin uygulamasını indiren ve kaydolan 4.7 milyon İstanbullunun verileri Almanya ve ABD'ye gönderildi. Ayrıca 3.7 milyon İstanbullunun verileri Dark Web'de satışa çıkarıldı.”

Gazeteci Ece Sevim, İBB soruşturmasına dair beklentisini de dile getirerek, "Mali altyapısı sağlam bir dosya bekliyorum" ifadesini kullandı.