İsrail'in Sumud Filosu'nu ablukaya almasına siyasilerden art arda tepkiler

İsrail’in Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve Gazze açıklarına yaklaşan Küresel Sumud Filosu'nu çevreleyerek baskın düzenlemesi üzerine Türkiye'den peş peşe sert açıklamalar geldi.

'SERBEST BIRAKILMASI İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLATILDI'

Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırının terör eylemi olduğunu belirterek şu açıklamada bulundu: “Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı, uluslararası hukuku en ağır biçimde ihlal eden ve masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemidir. Şiddete başvurmadan barışçıl amaçlarla hareket etmekte olan sivilleri hedef alan bu saldırı, Gazze’yi kıtlığa mahkum eden soykırımcı Netanyahu hükümetinin uyguladığı faşist ve militarist politikaların Filistinlilerle sınırlı kalmadığının ve İsrail’in uyguladığı zulme karşı mücadele eden herkesi hedef aldığının ispatıdır.

https://x.com/TC_Disisleri/status/1973479651617153221

ÖMER ÇELİK: TÜM İNSANLIĞA DÜŞMANLIKTIR



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Sumud Filosu'na saldırısı tüm insanlığa düşmanlıktır. Sumud Filosu’na dönük müdahale düşmanca ve barbarcadır." ifadelerini kullandı.

Çelik şunları söyledi: "Sumud Filosu’nun tüm yolcularını bir kere daha yürekten selamlıyoruz. İnsanlığın yüz akı olan bir yolculuk yaptılar.

İsrail’in Sumud Filosu’na düşmanca saldırarak alıkoyduğu vatandaşlarımızı ve tüm yolcuları hemen serbest bırakması gerekir. İsrail’in saldırıları bir kere daha “insanlığa karşı işlenmiş suç” ve soykırım faaliyetini devam ettirme olarak kayda geçmiştir. Bu saldırıların sorumluları hukuk önünde muhakkak cezalandırılmalıdır. Bu çağdaş Naziler eninde sonunda hesap verecektir.

Sumud Filosu’nun yolculuğu insanlığın yolundan dönmeyeceğini, fiziki engeller olsa da hedefe eninde sonunda ulaşacağını bir kere daha gösterdi. Bu asil yolculuk, Özgür Filistin ve “İNSANLIĞIN EVİ GAZZE”nin yüreklerdeki yerini pekiştirdi.

Gazze için mücadele edenlerin yolu ve yolculuğu mübarek olsun."

https://x.com/omerrcelik/status/1973655967708373479

'HUKUKUN AÇIK İHLALİ'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yapılan saldırılara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, "En son BM Genel Kurulu'nda delegelerin salonu terk etmesi İsrail'in eli kanlı hükümetini akıllandırmamış. Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek. Bir gün gelecek bunlarla aynı karede olmamak için bütün insanlık yarışacak. Sumud'a yapılan saldırı İsrail'in kendi aleyhine dönecektir.

İsrail'e karşı nefret duygusu büyük dalgalar haline gelmiş dünyanın bir çok yerinde Sumud'a yapılan saldırı gerekli cevabı bulacaktır. Bundan sonra çanlar katil Netanyahu ve çetesi için çalacak" ifadelerini kullandı.



CEVDET YILMAZ: SALDIRIYI KINIYOR VE LANETLİYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İsrail'in uluslararası sularda Sumud Filosu'na yaptığı hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez. İnsanlığın ortak vicdanına yapılan bu saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum." ifadesini kullandı. Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı.

Yılmaz, "İsrail'in uluslararası sularda Sumud Filosu'na yaptığı hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez. İnsanlığın ortak vicdanına yapılan bu saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum. Gazze'de daha fazla insanlık suçu işlenmeden ateşkes sağlanmalı, insani yardımlar kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmalı, iki devletli kalıcı çözümün yolu açılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

https://x.com/_cevdetyilmaz/status/1973482435536101623

YILMAZ TUNÇ: HUKUKA AÇIK BİR SALDIRIDIR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınayarak, "İsrail'in gemilere uluslararası sularda saldırması, sadece insan haklarına değil aynı zamanda uluslararası hukuka da açık bir saldırıdır." ifadesini kullandı. Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Bakan Tunç, şunları kaydetti: "İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. İnsanlık onurunun ve vicdanların sesi olan Küresel Sumud Filosu'nun barışçıl ve meşru yardım girişimine yasa dışı şekilde müdahale eden işgalci İsrail, terör eylemlerine bir yenisini daha eklemiştir."

https://x.com/yilmaztunc/status/1973491105694912935

ALİ YERLİKAYA: İNSANLIK AÇIKÇA AYAKLAR ALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yapılan müdahale, deniz hukukunun ve insanlığın açıkça ayaklar altına alınmasıdır." ifadesini kullandı. Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na yönelik düzenlediği saldırıların, uluslararası hukukun, insanlığın ve vicdanın açıkça ihlali olduğunu kaydetti.

Türkiye olarak hakikatin ve mazlumların yanında dimdik durmayı sürdüreceklerini vurgulayan Bayraktar, "Bu saldırıları şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Uluslararası toplumu artık bu hukuksuzluğa sessiz kalmamaya, adaletin ve insanlığın gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

BAKAN URALOĞLU: MAZLUMLARIN SESİ OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise “Sumud Filosu’na yapılan saldırıyı ve hukuksuz kuşatmayı en güçlü şekilde kınıyorum. İnsani yardım götürmekten başka amacı olmayan bu girişime yönelik engelleme, uluslararası hukuka ve insanlık vicdanına ağır bir darbedir. Filistin’in meşru mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğimizi, Gazze’ye uygulanan ablukanın derhal kaldırılması gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. Türkiye olarak, mazlumların sesi olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

BAKAN KACIR: İNSANLIĞIN VİCDANI, ELBET GALİP GELECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise İsrail yönetiminin, işlediği tüm savaş suçlarının yanında bu saldırının da hesabını uluslararası mahkemelerde muhakkak vereceğini belirterek, "İnsanlığın vicdanı, elbet galip gelecek. Nehirden Denize Özgür Filistin mutlaka kurulacak." değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN IŞIKHAN: EN AĞIR ŞEKİLDE LANETLİYORUZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterdi. İsrail'in, uluslararası hukuku tanımayan, tüm küresel sistemi krize sürükleyen alçak saldırılarına bir yenisinin daha eklendiğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Küresel Sumud Filosu, eli kanlı İsrail yönetimi tarafından insanlığın katledildiği bu çağda bir umut ışığıdır. Filodaki vicdanlı insanlara karşı uygulanan müdahaleyi en ağır şekilde lanetliyoruz. Tüm dünya bu alçak saldırıya karşı tepkisini göstermeli ve soykırımcı İsrail yönetimine 'dur' diyebilmelidir. Sumud Filosu yalnız değildir. Gazze yalnız değildir. Filistin yalnız değildir."