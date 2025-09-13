Menü Kapat
Politika
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! 'Yatak' iddiasına sert tepki

CHP'nin başına yeniden geçme planları yaptığı konuşulan eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında ortaya atılan 'yatak' iddiasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, söz konusu iddianın çirkin bir provokasyon olduğunu ifade etti.

Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! 'Yatak' iddiasına sert tepki
Kayyum tartışmalarının yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde eski Genel Başkan 'nun parti kurultayının iptaline ilişkin davada 'mutlak butlan' kararı çıkması halinde partinin başına yeniden geçebileceği konuşuluyor.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Kılıçdaroğlu'nun protestolara maruz kalacağını belirtip dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! 'Yatak' iddiasına sert tepki

CHP GENEL MERKEZİ'NE 'YATAK' İDDİASI

Öztürk yazısında, "Kılıçdaroğlu çalışmalarını sürdürecek, giriş-çıkışlarda muhtemel protestolar dikkate alınıp Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde kalmasını öneriyoruz. Hatta bunun için genel merkeze yatak da konulması gündemde. Kılıçdaroğlu, aralarında bazı grup başkanvekili ve milletvekilleri ile yolsuzluğa bulaştığı iddia edilen belediye başkanları için tasfiye sürecini başlatacak" iddialarına yer verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! 'Yatak' iddiasına sert tepki

KILIÇDAROĞLU SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Ancak Öztürk'ün iddialarına cevap gecikmedi. Sessizliğini bozan Kemal Kılıçdaroğlu, sert sözlerle iddiaları yalanladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! 'Yatak' iddiasına sert tepki

"ÇİRKİN BİR PROVOKASYON"

"Saygı Öztürk gibi, kendisine ve okuyucu kitlesine çok saygı duyduğum bir gazetecinin benimle alakalı bir konuyu bana sormayarak ve benden teyit almadan haber yapması ve böyle çirkin bir provokasyona alet olması beni derinden üzmüştür. Söz konusu haberde geçen hiçbir iddia doğru değildir. Tekrar ediyorum; basın mensuplarına iletilmek üzere siyasi mesaj vermesi için konuştuğum bir tek yakınım yoktur. Lütfen provokasyonlarla toplumu yanıltmayın."

Mansur Yavaş'tan istifa açıklaması! İddialara cevap verdi
Kılıçdaroğlu dönerse Gürsel Tekin'deki gibi bir kriz mi yaşanacak? Özgür Özel'i sözlerinden yakaladı: Kendisini hazırlamış
#kemal kılıçdaroğlu
#chp
#yolsuzluk
#provokasyon
#Saygı Öztürk
#Parti İptali
#Politika
