Mehmet Uçum'dan Türkiye'deki yeni döneme yeni isim! Artık çözüm değil, geçiş süreci var!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, "Terörsüz Türkiye" hedefi ile birlikte kapısı aralanan yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. PKK'nın feshi ve silah bırakmasıyla birlikte demokratik siyasetin önünün açıldığını belirten Uçum, sürecin artık çözüm değil geçiş süreci olduğunu ifade etti.

"GEÇİŞ SÜRECİ, DEVLET POLİTİKASI"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, sürecin bir devlet politikası olduğunun altını çizerek, “Bu sürecin adı, öncekine benzer şekilde bir ‘çözüm süreci’ değil; bir ‘geçiş süreci’dir. ‘Terörsüz Türkiye’ye geçişe ilişkin bir devlet inisiyatifi ortaya kondu ve bu geçiş süreci devlet politikası olarak yönetiliyor. Terör örgütünün feshi ve silah bırakma kararıyla geçiş süreci somut olarak başladı. Artık bu süreci başarıyla tamamlamak için yapılan çalışmalar söz konusudur” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN HEDEFİ TERÖRSÜZ BÖLGEDİR

Uçum, sürecin uluslararası boyutuna da değinerek Türkiye’nin yalnızca kendi sınırlarını değil, bölgesini de güvenli hale getirmeyi amaçladığını vurguladı: “Türkiye’nin hedefi sadece ‘Terörsüz Türkiye’ değil, aynı zamanda ‘Terörsüz Bölge’dir. Bu da Avrupa’nın güvenliği ve göç sorununun çözümü için bir güvencedir. Batılı devletler çıkarlarına aykırı gelişmelere gönüllü destek vermez. Ancak Türkiye’nin gücü, bu politikaların meşruiyetini tanımalarını zorunlu kılıyor. Dünya halkları ise büyük ölçüde Türkiye’nin yanında duruyor. Latin Amerika, Afrika, Asya ve Müslüman halklar Türkiye’nin adımlarına güçlü pozitif yaklaşım sergiliyor. Türkiye’nin ‘insanlık için umut’ olma algısı güçleniyor.”