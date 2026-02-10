Numan Kurtulmuş'tan Özgür Özel'e tepki: Herkes kullandığı üsluba dikkat etmeli

Kategoriler
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile yaptığı ortak basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
CHP lideri Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a mesajlarını değerlendiren Numan Kurtulmuş, "Siyasette herkes kullandığı üsluba dikkat etmeli. Nezih ve temiz bir dille siyaset yapmaya gayret sarf edilmeli." dedi.
Terörsüz Türkiye sürecine değinen TBMM Başkanı Kurtulmuş, ''Önümüzdeki günlerde komisyonu bir araya getirerek oylamamızı gerçekleştirir, görevimizi tamamlar, raporu TBMM Başkanlığına takdim ederiz" dedi.