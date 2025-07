Özgür Özel'den 'Bileklerimi keserim' çıkışı! 'Erdoğan'ın aldığı nefesten haberimiz var' iddiası

Gazeteci Barış Yarkadaş TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında CHP'den kulis bilgilerini aktardı. Davalar devam ederken CHP'nin her gün Merkez Yürütme Kurulu (MYK)'yı her gün toplama kararı aldığını aktaran Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ankara'da olduğu sürece başkanlık ettiğini aktardı.

"ÖZGÜR ÖZEL 'BİLEKLERİMİ KESERİM' DEDİ"

CHP'nin aldığı kararlardan biri de muhalefetin dozunu sertleştirmek. Buna göre parti 2 Kasım'da seçim yapılması için eylemler düzenleyecek.

Yarkadaş edindiği kulis bilgilerine göre Özel kurmaylarına şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel ‘Ben 30 Haziran’daki davadan bir şey çıkmayacağını biliyordum. Eğer 8 Eylül’deki davada bir şey çıkarsa ben bileklerimi keserim. Biz arka kapı diplomasisi yürütüyoruz. Erdoğan’ın aldığı nefesten bile haberimiz var’ diyor. Özel, 'Biz Erdoğan’a yakın isimlerle bu kurultay davasını görüşüyoruz. Müzakereler sayesinde İstanbul’a kayyum atanmasını engelledik’ diyor”