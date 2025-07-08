Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Özgür Özel'den 'Bileklerimi keserim' çıkışı! 'Erdoğan'ın aldığı nefesten haberimiz var' iddiası

CHP, belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları sürerken muhalefet stratejisini sertleştirme kararı aldı. Gazeteci Barış Yarkadaş, kulislerde konuşulan bilgilere dayanarak CHP lideri Özgür Özel'in iddialı çıkışını aktardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Banu Iriç
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 23:42
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 23:59

Gazeteci Barış Yarkadaş TGRT Haber'deki programında 'den kulis bilgilerini aktardı. Davalar devam ederken CHP'nin her gün Merkez Yürütme Kurulu (MYK)'yı her gün toplama kararı aldığını aktaran Yarkadaş, CHP Genel Başkanı 'in Ankara'da olduğu sürece başkanlık ettiğini aktardı.

Özgür Özel'den 'Bileklerimi keserim' çıkışı! 'Erdoğan'ın aldığı nefesten haberimiz var' iddiası

"ÖZGÜR ÖZEL 'BİLEKLERİMİ KESERİM' DEDİ"
CHP'nin aldığı kararlardan biri de muhalefetin dozunu sertleştirmek. Buna göre parti 2 Kasım'da yapılması için eylemler düzenleyecek.
Yarkadaş edindiği kulis bilgilerine göre Özel kurmaylarına şu ifadeleri kullandı:
"Özgür Özel ‘Ben 30 Haziran’daki davadan bir şey çıkmayacağını biliyordum. Eğer 8 Eylül’deki davada bir şey çıkarsa ben bileklerimi keserim. Biz arka kapı diplomasisi yürütüyoruz. Erdoğan’ın aldığı nefesten bile haberimiz var’ diyor. Özel, 'Biz Erdoğan’a yakın isimlerle bu kurultay davasını görüşüyoruz. Müzakereler sayesinde İstanbul’a kayyum atanmasını engelledik’ diyor”

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son seçim anketi yayımlandı! Birinci parti kim?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özgür Özel hakkında yeni dokunulmazlık fezlekesi! Meclis'e sunuldu
ETİKETLER
#chp
#chp
#özgür özel
#özgür özel
#seçim
#seçim
#muhalefet
#taksim meydanı
#taksim meydanı
#Merkez Yürütme Kurulu
#Kulis
#Barış Yarkadaş
#Kulis
#Davalar
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.