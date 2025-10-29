Menü Kapat
 Yusuf Özgür Bülbül

Şamil Tayyar: İçişleri Bakanlığı İBB’ye kayyum atayabilir

Ekrem İmamoğlu’yla ilgili yeni soruşturma gündemden düşmüyor. TGRT Haber’de yayımlanan Medya Kritik programında konuşan gazeteci Şamil Tayyar, İBB’ye kayyum atanabileceğini söyledi. İşte detaylar…

29.10.2025
29.10.2025
Gazeteci , katıldığı Medya Kritik programında (İBB) hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunarak, kurum hakkında yürütülen soruşturmaların İçişleri Bakanlığı tarafından atanmasıyla sonuçlanabileceğini öne sürdü.

"VERİ HIRSIZLIĞI KAYYUM KAPISINI AÇIK BIRAKIYOR"

Tayyar, İBB'deki bazı iddialarla ilgili önemli değerlendirmeler yaptı. Şamil Tayyar, bu soruşturmanın soruşturmalarının dahi önüne geçebileceğini belirtti.

Şamil Tayyar: İçişleri Bakanlığı İBB’ye kayyum atayabilir

“İçişleri Bakanlığı İBB’ye kayyum atayabilir” diyen Tayyar, “Hüseyin Gün yabancı istihbaratlarla irtibatlı bir FETÖ’cü. İstihbaratçının emeklisi olmaz. Veri hırsızlığı var. Bu dosya yolsuzluk soruşturmasının önüne geçer. İBB’ye kayyum kapısı zaten açık” değerlendirmesini yaptı.

Programa katılan Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük ise konunun adli kaynaklarca "doğrudan faaliyeti" olarak değerlendirildiğini belirtti. Küçük, soruşturmanın seyrine dair yeni bilgilerin gelebileceğine işaret etti: “Adli kaynaklara göre bu doğrudan casusluk faaliyeti. Merdan Yanardağ’ın niyetini iyi görmüyorum. Bazı yeni veriler üzerinde çalışılıyor. İmamoğlu için daha somut veriler lazım.”

Şamil Tayyar: İçişleri Bakanlığı İBB’ye kayyum atayabilir

MİT ÇÖZDÜ

Küçük, “Emniyet, telefon ve bilgisayardaki verileri çözemeyince, MİT’ten teknik yardım alıyor. MİT, veriyi çözerek savcılığa teslim ediyor. Hüseyin Gün bu verileri Merdan Yanardağ'a ve Necati Özkan'a vermiş” dedi.

