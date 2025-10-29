Şamil Tayyar: İçişleri Bakanlığı İBB’ye kayyum atayabilir

Gazeteci Şamil Tayyar, katıldığı Medya Kritik programında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunarak, kurum hakkında yürütülen soruşturmaların İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanmasıyla sonuçlanabileceğini öne sürdü.

"VERİ HIRSIZLIĞI KAYYUM KAPISINI AÇIK BIRAKIYOR"

Tayyar, İBB'deki bazı iddialarla ilgili önemli değerlendirmeler yaptı. Şamil Tayyar, bu soruşturmanın yolsuzluk soruşturmalarının dahi önüne geçebileceğini belirtti.

“İçişleri Bakanlığı İBB’ye kayyum atayabilir” diyen Tayyar, “Hüseyin Gün yabancı istihbaratlarla irtibatlı bir FETÖ’cü. İstihbaratçının emeklisi olmaz. Veri hırsızlığı var. Bu dosya yolsuzluk soruşturmasının önüne geçer. İBB’ye kayyum kapısı zaten açık” değerlendirmesini yaptı.

https://x.com/tgrthabertv/status/1983632969722925367

Programa katılan Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük ise konunun adli kaynaklarca "doğrudan casusluk faaliyeti" olarak değerlendirildiğini belirtti. Küçük, soruşturmanın seyrine dair yeni bilgilerin gelebileceğine işaret etti: “Adli kaynaklara göre bu doğrudan casusluk faaliyeti. Merdan Yanardağ’ın niyetini iyi görmüyorum. Bazı yeni veriler üzerinde çalışılıyor. İmamoğlu için daha somut veriler lazım.”

MİT ÇÖZDÜ

Küçük, “Emniyet, telefon ve bilgisayardaki verileri çözemeyince, MİT’ten teknik yardım alıyor. MİT, veriyi çözerek savcılığa teslim ediyor. Hüseyin Gün bu verileri Merdan Yanardağ'a ve Necati Özkan'a vermiş” dedi.