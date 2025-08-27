Menü Kapat
28°
Politika
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hesabı eninde sonunda sorulacak

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Erdoğan, Gazze'ye dikkat çekerek, zalimlerin mutlaka kaybedeceğini söyledi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar...

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hesabı eninde sonunda sorulacak
ve Akademisi Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumu'nda düzenlendi. Burada konuşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, zorlu ve onurlu bir eğitimin başarıyla tamamlamasının ardından kahraman subay ve astsubayları mezun ettiklerini söyledi.

Orgeneral Çardakcı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Jandarma Genel Komutanlığının, milletin sarsılmaz iradesi, devletin kararlı duruşu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha güçlü, daha modern ve daha etkin bir teşkilata kavuştuğunu belirtti.

Jandarmanın, terörle mücadelede kararlı, uyuşturucu ve zehir tacirlerine karşı amansız, organize suç örgütlerine karşı cesur, siber tehditlere karşı uyanık, afet, yangın, sel ve depremlerde milletine elini ilk uzatan, hudutlardan sahillere kadar vatanın her köşesinde nöbet tutan bir gücü olduğunun altını çizen Çardakcı, aynı zamanda milletinin hizmetinde, yanında, yakınında ve yardımında olan bir teşkilat olduğuna dikkati çekti.

TEBRİK ETTİ

Burada bir konuşma yapan önemli mesajlar verdi. Erdoğan şunları kaydetti:

"Sizlerin sayesinde jandarma ve sahil güvenlik mensuplarının her bir ferdine selamlarını gönderiyorum. Milletimizin huzuru için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan güvenlik güçlerimize üstün başarılar diliyorum.

Gençlerimizi yetiştiren anne ve babalarımızın hepsine ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyorum. Karşımdaki şu tablo kararlılığın resmidir. Bu tablo Türkiye'nin güvenlik duvarıdır. Bu tablo yarınlarımız için bir söz, bugünlerimiz için bir güvencedir. Cennet vatanımızın dört bir ucunda görev üstlenecek subay ve astsubaylara başarı dolu bir meslek hayatı diliyorum.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hesabı eninde sonunda sorulacak

Biz Anadolu'ya dün gelmedik. Bizler tarih sahnesine dün çıkmadık. Eserlerimizle çok geniş bir coğrafyayı adım adım nakış nakış işledik. Asırlar boyunca adaletin sancaktarı olduk. Kimi zaman işgal ordularıyla bunu yapmaya çalıştılar. Kimi zamanda ülkemizdeki maşalarını harekete geçirdiler.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hesabı eninde sonunda sorulacak

"ZALİMLER MUTLAKA KAYBEDECEK"

Kendilerini dev aynasında gören zalimler mutlaka kaybedecek, rezil olup gidecekler. Mazlumların oluk oluk kanlarını dökenler o kanlarda boğulacaktır. Filistinli kardeşlerimizin hesabı eninde sonunda sorulacak."

