TGRT Haber
25°
Politika
Editor
 Murat Makas

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul için övgü dolu sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul Programı"nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'dan övgüyle bahsederek ''Bu şehir 3 kıtada hutbelerin adına okunduğu şehirdir. Bu şehir kutsal emanetlere ev sahipliği yapan bir şehirdir'' dedi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul için övgü dolu sözler
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.09.2025
14:56
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
15:21

Cumhurbaşkanı , Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Beş Ressam Bir Şehir Canım Programı"na katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan programda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a övgüler yağdırdı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul için övgü dolu sözler

BİN YILLIK MÜHRÜ İLE MÜHÜRLENMİŞ

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Görenleri kendine hayran bırakan bu şehrin sokakları, meydanları, camileri, çeşmeleri tepeleri ve daha nicesi.. Şiirlerimiz, romanlarımız ve türkülerimizle birlikte tuvallerimizi de süslemiştir. Bütün medeniyetlerin mirası, milletimizin bin yıllık mührü ile mühürlenmiş, İstanbul'da muhafaza altına alınmıştır.

İstanbul; medeniyet, tarih, ilim ve sanat demektir. Bu şehir 3 kıtada hutbelerin adına okunduğu şehirdir. Bu şehir kutsal emanetlere ev sahipliği yapan bir şehirdir. 86 milyon vatandaşımızla birlikte Türk-İslam coğrafyasının ortak zenginliğidir.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul için övgü dolu sözler

İSTANBUL GİBİSİNİ GÖRMEDİM

Şunu da büyük bir gururla ifade etmek isterim. Asya'dan Afrika'ya, oradan Avrupa'ya birçok kıtada bulundum. Dünyanın yüzlerce şehrini ziyaret ettim. Ama tarihiyle, tabiatıyla, maneviyatıyla her metrekaresine nakış nakış işlenmiş güzellikleriyle İstanbul gibisini başka hiçbir yerde görmedim. Bu can bu tende olduğu sürece İstanbul'a olan sevdamız bitmeyecek.

ETİKETLER
#istanbul
#recep tayyip erdoğan
#Lütfi Kırdar Kongre Sarayı
#Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul Programı
#Politika
