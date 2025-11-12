Son seçim anketinde dengeler değişti! AK Parti'den '20 gün' farkı!

Kısa-orta vadede gündemde bir seçim olmamasına karşın karşın anket şirketleri yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. ORC Araştırma da 8-10 Kasım tarihleri arasında yaptığı anketin sıcak verilerini paylaştı. AK Parti'nin ilk sırada yer aldığı ankette partinin şirketin 20 gün önceki anket çalışmasına göre oylarını artırdığı görülüyor.

İşte ORC'nin yaptığı anketin detayları...