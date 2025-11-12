Menü Kapat
14°
Son seçim anketinde dengeler değişti! AK Parti'den '20 gün' farkı!

Kasım 12, 2025 13:42
1
Son seçim anketinde dengeler değişti! AK Parti 'uçtu', CHP 'eridi'

Kısa-orta vadede gündemde bir seçim olmamasına karşın karşın anket şirketleri yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. ORC Araştırma da 8-10 Kasım tarihleri arasında yaptığı anketin sıcak verilerini paylaştı. AK Parti'nin ilk sırada yer aldığı ankette partinin şirketin 20 gün önceki anket çalışmasına göre oylarını artırdığı görülüyor.

İşte ORC'nin yaptığı anketin detayları...

2

SICAK ANKETİN SONUÇLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞTI 

ORC Araştırma, seçmene "Bu Pazar Genel Seçim Olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" sorusu yöneltti. 

8-10 Kasım tarihleri arasında  26 İl / 2750 Katılımcı ile yapılan ankette oyların partilere göre dağılımı -kararsızlar dağıtıldıktan sonra şöyle şekillendi: 

 

  

3

AK PARTİ İLK SIRAYI ALDI 

AK Parti'nin ORC'nin Ekim ayına nispetle oylarını artırdığı görülüyor. 

  • AK Parti: %32,6
  • CHP: %30,5

4

  • MHP: %8,4
  • DEM Parti: %8,1
  • İYİ Parti: %6,8

5

  • Zafer Partisi: %3,5
  • Yeniden Refah Partisi: %2,9
  • Yerli ve Milli Parti (YMP): %2,0

6

  • Büyük Birlik Partisi (BBP): %1,5
  • Anahtar Parti: %0,9
  • Diğer: %2,8

7

20 GÜNDE DEĞİŞEN OY ORANLARI 

Şirketin yaklaşık 3 hafta önce yaptığı ankete kıyasla iki partinin oy oranlarındaki değişiklik dikkat çekiyor. 

20–22 Ekim 2025 Anketi

CHP: %31,2

AK Parti: %30,0

8

8-10 KASIM 2025 ANKETİ 

  • CHP: %30,5
  • AK Parti: %32,

İki anket karşılaştırıldığında dengenin AK Parti lehine değiştiği görülüyor. 

9

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

  • AK Parti, yaklaşık 2,6 puanlık bir artışla yeniden birinci parti konumuna yükselmiş.
  • CHP ise 0,7 puan kaybederek ikinci sıraya gerilemiş.
  • İki parti arasındaki fark, Ekim’de CHP lehine +1,2 puanken, Kasım’da AK Parti lehine +2,1 puana dönmüş.
    → Yani toplamda 3,3 puanlık bir güç dengesi değişimi yaşanmış.

