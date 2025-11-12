Son seçim anketinde dengeler değişti! AK Parti'den '20 gün' farkı!

Kategoriler
Kısa-orta vadede gündemde bir seçim olmamasına karşın karşın anket şirketleri yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. ORC Araştırma da 8-10 Kasım tarihleri arasında yaptığı anketin sıcak verilerini paylaştı. AK Parti'nin ilk sırada yer aldığı ankette partinin şirketin 20 gün önceki anket çalışmasına göre oylarını artırdığı görülüyor.
İşte ORC'nin yaptığı anketin detayları...
SICAK ANKETİN SONUÇLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞTI
ORC Araştırma, seçmene "Bu Pazar Genel Seçim Olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" sorusu yöneltti.
8-10 Kasım tarihleri arasında 26 İl / 2750 Katılımcı ile yapılan ankette oyların partilere göre dağılımı -kararsızlar dağıtıldıktan sonra şöyle şekillendi:
AK PARTİ İLK SIRAYI ALDI
AK Parti'nin ORC'nin Ekim ayına nispetle oylarını artırdığı görülüyor.
20 GÜNDE DEĞİŞEN OY ORANLARI
Şirketin yaklaşık 3 hafta önce yaptığı ankete kıyasla iki partinin oy oranlarındaki değişiklik dikkat çekiyor.
20–22 Ekim 2025 Anketi
CHP: %31,2
AK Parti: %30,0
8-10 KASIM 2025 ANKETİ
İki anket karşılaştırıldığında dengenin AK Parti lehine değiştiği görülüyor.
RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?