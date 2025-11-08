KÜÇÜKÇEKMECE 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Vergi Kimlik No
Ad-Soyad/Unvan
Adres
Vergi Dönemi
Ana Vergi Kodu
Vergi Kodu
Ana Takip Dosya No
Takip Dosya No
Vergi Aslı Borcu
Ceza Tutarı
|1010460064
|SEYİT ATEŞ
|İNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL
|01/2017-12/2017
|10
|3080
|20220912/66-AsV/0000005
|20220912/14-Atn/0000094
|0,00
|868.434,30
|1010460064
|SEYİT ATEŞ
|İNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL
|01/2018-12/2018
|10
|3080
|20220912/66-AsV/0000005
|20220912/14-Atn/0000105
|0,00
|352.826,78
|1010460064
|SEYİT ATEŞ
|İNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL
|01/2018-03/2018
|33
|3080
|20220912/66-AsV/0000005
|20220912/14-Atn/0000103
|0,00
|352.826,78
|1010460064
|SEYİT ATEŞ
|İNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL
|10/2017-12/2017
|33
|3080
|20220912/66-AsV/0000005
|20220912/14-Atn/0000096
|0,00
|297.013,62
|1010460064
|SEYİT ATEŞ
|İNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL
|01/2017-12/2017
|10
|10
|20220912/66-AsV/0000005
|20220912/14-Atn/0000094
|192.985,40
|0,00
|1010460064
|SEYİT ATEŞ
|İNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL
|02/2018-02/2018
|15
|3080
|20220912/66-AsV/0000005
|20220912/14-Atn/0000107
|0,00
|146.590,70
|1010460064
|SEYİT ATEŞ
|İNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL
|07/2017-09/2017
|33
|3080
|20220912/66-AsV/0000005
|20220912/14-Atn/0000091
|0,00
|124.255,35
|1010460064
|SEYİT ATEŞ
|İNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL
|12/2017-12/2017
|15
|3080
|20220912/66-AsV/0000005
|20220912/14-Atn/0000099
|0,00
|114.969,69
|1010460064
|SEYİT ATEŞ
|İNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL
|01/2017-12/2017
|10
|1084
|20220912/66-AsV/0000005
|20220912/14-Atn/0000094
|99.001,51
|0,00
|1010460064
|SEYİT ATEŞ
|İNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL
|01/2018-01/2018
|15
|3080
|20220912/66-AsV/0000005
|20220912/14-Atn/0000101
|0,00
|94.723,86
|1010460064
|SEYİT ATEŞ
|İNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL
|11/2017-11/2017
|15
|3080
|20220912/66-AsV/0000005
|20220912/14-Atn/0000097
|0,00
|90.935,31
|1010460064
|SEYİT ATEŞ
|İNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL
|04/2017-06/2017
|33
|3080
|20220912/66-AsV/0000005
|20220912/14-Atn/0000083
|0,00
|88.206,00
|1010460064
|SEYİT ATEŞ
|İNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL
|01/2018-12/2018
|10
|10
|20220912/66-AsV/0000005
|20220912/14-Atn/0000105
|78.405,95
|0,00
|1010460064
|SEYİT ATEŞ
|İNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL
|01/2016-12/2016
|10
|3080
|20220912/66-AsV/0000005
|20220912/14-Atn/0000084
|0,00
|73.500,57
|1010460064
|SEYİT ATEŞ
|İNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL
|01/2017-03/2017
|33
|3080
|20220912/66-AsV/0000005
|20220912/14-Atn/0000093
|0,00
|69.103,23
|1010460064
|SEYİT ATEŞ
|İNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL
|10/2017-10/2017
|15
|3080
|20220912/66-AsV/0000005
|20220912/14-Atn/0000074
|0,00
|61.407,27
|1010460064
|SEYİT ATEŞ
|İNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL
|09/2017-09/2017
|15
|3080
|20220912/66-AsV/0000005
|20220912/14-Atn/0000072
|0,00
|39.565,41
|1010460064
|SEYİT ATEŞ
|İNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL
|08/2017-08/2017
|15
|3080
|20220912/66-AsV/0000005
|20220912/14-Atn/0000071
|0,00
|38.518,62
|1010460064
|SEYİT ATEŞ
|İNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL
|12/2017-12/2017
|15
|15
|20220912/66-AsV/0000005
|20220912/14-Atn/0000099
|38.323,23
|0,00
|1010460064
|SEYİT ATEŞ
|İNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL
|07/2017-07/2017
|15
|3080
|20220912/66-AsV/0000005
|20220912/14-Atn/0000089
|0,00
|33.745,80
|1010460064
|SEYİT ATEŞ
|İNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL
|02/2018-02/2018
|15
|15
|20220912/66-AsV/0000005
|20220912/14-Atn/0000107
|32.575,71
|0,00
|1010460064
|SEYİT ATEŞ
|İNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL
|03/2017-03/2017
|15
|3080
|20220912/66-AsV/0000005
|20220912/14-Atn/0000080
|0,00
|31.723,35
|1010460064
|SEYİT ATEŞ
|İNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL
|01/2018-01/2018
|15
|15
|20220912/66-AsV/0000005
|20220912/14-Atn/0000101
|31.574,62
|0,00
|1010460064
|SEYİT ATEŞ
|İNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL
|06/2017-06/2017
|15
|3080
|20220912/66-AsV/0000005
|20220912/14-Atn/0000087
|0,00
|31.494,12
|1010460064
|SEYİT ATEŞ
|İNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL
|11/2017-11/2017
|15
|15
|20220912/66-AsV/0000005
|20220912/14-Atn/0000097
|30.311,77
|0,00
|1010460064
|SEYİT ATEŞ
|İNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL
|05/2017-05/2017
|15
|3080
|20220912/66-AsV/0000005
|20220912/14-Atn/0000085
|0,00
|28.484,73
|1010460064
|SEYİT ATEŞ
|İNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL
|07/2016-09/2016
|33
|3080
|20220912/66-AsV/0000005
|20220912/14-Atn/0000077
|0,00
|26.839,53
|1010460064
|SEYİT ATEŞ
|İNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL
|01/2016-12/2016
|10
|10
|20220912/66-AsV/0000005
|20220912/14-Atn/0000084
|24.500,19
|0,00
|1020779393
|YILMAZ ATIŞ
|Am Bergerhof 3 50769 Kuzey Ren-Vestfalya Köln / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE
|01/2014-12/2014
|12
|3080
|20220819/66-AsV/0000066
|20220818/14-Atn/0001784
|0,00
|33.801,82
|1020779393
|YILMAZ ATIŞ
|Am Bergerhof 3 50769 Kuzey Ren-Vestfalya Köln / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE
|01/2014-12/2014
|12
|12
|20220819/66-AsV/0000066
|20220818/14-Atn/0001784
|33.801,82
|0,00
|1020779393
|YILMAZ ATIŞ
|Am Bergerhof 3 50769 Kuzey Ren-Vestfalya Köln / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE
|01/2014-12/2014
|12
|1084
|20220819/66-AsV/0000066
|20220818/14-Atn/0001784
|29.576,59
|0,00
|1570015683
|TASF.HAL.BAYRAKTAR PETROL ÜRÜN DAĞIT SANVE TİC LTD ŞTİ.
|YENİ ÇARŞI CAD PETEK HAN Kapı No:32 Daire No:101 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
|11/2005-11/2005
|15
|1084
|20201116/66-AsV/0000067
|20201016/14-Atn/0005514
|47.424,10
|0,00
|1570015683
|TASF.HAL.BAYRAKTAR PETROL ÜRÜN DAĞIT SANVE TİC LTD ŞTİ.
|YENİ ÇARŞI CAD PETEK HAN Kapı No:32 Daire No:101 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
|12/2005-12/2005
|15
|1084
|20201116/66-AsV/0000067
|20201016/14-Atn/0005515
|36.922,75
|0,00
|1570015683
|TASF.HAL.BAYRAKTAR PETROL ÜRÜN DAĞIT SANVE TİC LTD ŞTİ.
|YENİ ÇARŞI CAD PETEK HAN Kapı No:32 Daire No:101 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
|04/2005-04/2005
|15
|1084
|20201116/66-AsV/0000067
|20201016/14-Atn/0005511
|33.169,79
|0,00
|1710452190
|FIRAT BİLEM
|BÜLBÜL MAH. BÜYÜK KIRLANGIÇ SK. Kapı No:32 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
|01/2012-12/2012
|9053
|9053
|20250925/66-AsV/0000008
|20250925/14-Atn/0000012
|37.787,63
|0,00
|1710452261
|RAMAZAN BİLEM
|KOCATEPE MAH. KÜÇÜK MUMHANE SK. Kapı No:6 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
|01/2012-12/2012
|9053
|9053
|20250925/66-AsV/0000003
|20250925/14-Atn/0000004
|37.787,63
|0,00
|1710455552
|TUNCAY BİLEM
|BÜLBÜL MAH. BÜYÜK KIRLANGIÇ SK. Kapı No:32 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
|01/2012-12/2012
|9053
|9053
|20200312/66-AsV/0000689
|20200312/14-Atn/0002731
|75.575,26
|0,00
|1940016194
|YALÇIN BÜYÜKDAĞLI
|FENERYOLU MAH. YARGIÇ TURHAN DEMİREL SK. ADA AP. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: KADIKÖY İSTANBUL
|01/2010-12/2010
|9053
|9053
|20240925/66-AsV/0000004
|20240925/14-Atn/0000024
|54.549,91
|0,00
|1940016194
|YALÇIN BÜYÜKDAĞLI
|FENERYOLU MAH. YARGIÇ TURHAN DEMİREL SK. ADA AP. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: KADIKÖY İSTANBUL
|01/2010-12/2010
|9053
|9053
|20240925/66-AsV/0000004
|20240925/14-Atn/0000021
|26.959,00
|0,00
|2910040999
|HÜSEYİN DENİZ
|SEYYİD ÖMER MAH. CEVDETPAŞA CAD. Kapı No:36 Daire No:8 Tel: FATİH İSTANBUL
|01/2014-12/2014
|10
|3080
|20231012/66-AsX/0000012
|20231012/14-Atp/0001443
|0,00
|54.312,54
|2910040999
|HÜSEYİN DENİZ
|SEYYİD ÖMER MAH. CEVDETPAŞA CAD. Kapı No:36 Daire No:8 Tel: FATİH İSTANBUL
|01/2015-12/2015
|10
|3080
|20231012/66-AsX/0000012
|20231012/14-Atp/0001447
|0,00
|33.312,99
|2910040999
|HÜSEYİN DENİZ
|SEYYİD ÖMER MAH. CEVDETPAŞA CAD. Kapı No:36 Daire No:8 Tel: FATİH İSTANBUL
|10/2015-12/2015
|33
|3080
|20231012/66-AsX/0000012
|20231012/14-Atp/0001455
|0,00
|24.780,03
|2910040999
|HÜSEYİN DENİZ
|SEYYİD ÖMER MAH. CEVDETPAŞA CAD. Kapı No:36 Daire No:8 Tel: FATİH İSTANBUL
|01/2014-03/2014
|33
|3080
|20231012/66-AsX/0000012
|20231012/14-Atp/0001445
|0,00
|24.392,97
|2930176853
|AHMET DERİN
|SÜMBÜL EFENDİ MAH. ESKİ SARAYÖNÜ SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL
|01/2017-12/2017
|10
|3080
|20231011/66-AsX/0000004
|20231011/14-Atp/0000039
|0,00
|200.783,66
|2930176853
|AHMET DERİN
|SÜMBÜL EFENDİ MAH. ESKİ SARAYÖNÜ SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL
|01/2017-03/2017
|33
|3080
|20231011/66-AsX/0000004
|20231011/14-Atp/0000046
|0,00
|69.315,89
|2930176853
|AHMET DERİN
|SÜMBÜL EFENDİ MAH. ESKİ SARAYÖNÜ SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL
|04/2017-06/2017
|33
|3080
|20231011/66-AsX/0000004
|20231011/14-Atp/0000033
|0,00
|46.043,33
|2930176853
|AHMET DERİN
|SÜMBÜL EFENDİ MAH. ESKİ SARAYÖNÜ SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL
|01/2017-12/2017
|10
|10
|20231011/66-AsX/0000004
|20231011/14-Atp/0000039
|44.618,59
|0,00
|2930176853
|AHMET DERİN
|SÜMBÜL EFENDİ MAH. ESKİ SARAYÖNÜ SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL
|10/2017-12/2017
|33
|3080
|20231011/66-AsX/0000004
|20231011/14-Atp/0000042
|0,00
|34.125,98
|2930176853
|AHMET DERİN
|SÜMBÜL EFENDİ MAH. ESKİ SARAYÖNÜ SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL
|07/2017-09/2017
|33
|3080
|20231011/66-AsX/0000004
|20231011/14-Atp/0000032
|0,00
|31.220,10
|2930176853
|AHMET DERİN
|SÜMBÜL EFENDİ MAH. ESKİ SARAYÖNÜ SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL
|12/2017-12/2017
|15
|3080
|20231011/66-AsX/0000004
|20231011/14-Atp/0000038
|0,00
|24.060,96
|3100478009
|BARIŞ DOLAPDERE
|KNO: DNO:
|01/2016-01/2016
|15
|3080
|20231127/66-AsZ/0000012
|20231127/14-Atr/0000192
|0,00
|42.004,41
|3810032179
|AYŞEN ETİMAN
|HARBİYE MAH. MAÇKA CAD. ARDA APT. Kapı No:19 Daire No:8 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
|01/2019-12/2019
|12
|12
|20210503/66-AsZ/0000936
|20201016/14-Atr/0002777
|147.987,98
|0,00
|3810032267
|RASİN ETİMAN
|HARBİYE MAH. MAÇKA CAD. ARDA APT. Kapı No:19 Daire No:8 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
|01/2019-12/2019
|12
|12
|20210503/66-AsZ/0000937
|20201016/14-Atr/0002957
|139.445,32
|0,00
|4120008843
|SULTAN GÜCÜK
|YAHYA KEMAL MAH. TİMUR SK. ÇIÇEK APT Kapı No:44 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL
|01/2017-12/2017
|10
|3080
|20230123/66-Asb/0000003
|20230123/14-Att/0000024
|0,00
|481.187,97
|4120008843
|SULTAN GÜCÜK
|YAHYA KEMAL MAH. TİMUR SK. ÇIÇEK APT Kapı No:44 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL
|07/2017-09/2017
|33
|3080
|20230123/66-Asb/0000003
|20230123/14-Att/0000038
|0,00
|194.019,51
|4120008843
|SULTAN GÜCÜK
|YAHYA KEMAL MAH. TİMUR SK. ÇIÇEK APT Kapı No:44 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL
|10/2017-12/2017
|33
|3080
|20230123/66-Asb/0000003
|20230123/14-Att/0000029
|0,00
|173.278,32
|4120008843
|SULTAN GÜCÜK
|YAHYA KEMAL MAH. TİMUR SK. ÇIÇEK APT Kapı No:44 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL
|01/2017-12/2017
|10
|10
|20230123/66-Asb/0000003
|20230123/14-Att/0000024
|160.395,99
|0,00
|4120008843
|SULTAN GÜCÜK
|YAHYA KEMAL MAH. TİMUR SK. ÇIÇEK APT Kapı No:44 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL
|04/2017-06/2017
|33
|3080
|20230123/66-Asb/0000003
|20230123/14-Att/0000032
|0,00
|100.966,59
|4120008843
|SULTAN GÜCÜK
|YAHYA KEMAL MAH. TİMUR SK. ÇIÇEK APT Kapı No:44 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL
|07/2017-07/2017
|15
|3080
|20230123/66-Asb/0000003
|20230123/14-Att/0000037
|0,00
|89.774,22
|4120008843
|SULTAN GÜCÜK
|YAHYA KEMAL MAH. TİMUR SK. ÇIÇEK APT Kapı No:44 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL
|01/2017-12/2017
|10
|1084
|20230123/66-Asb/0000003
|20230123/14-Att/0000024
|77.150,47
|0,00
|4120008843
|SULTAN GÜCÜK
|YAHYA KEMAL MAH. TİMUR SK. ÇIÇEK APT Kapı No:44 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL
|09/2017-09/2017
|15
|3080
|20230123/66-Asb/0000003
|20230123/14-Att/0000025
|0,00
|60.427,26
|4120008843
|SULTAN GÜCÜK
|YAHYA KEMAL MAH. TİMUR SK. ÇIÇEK APT Kapı No:44 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL
|12/2017-12/2017
|15
|3080
|20230123/66-Asb/0000003
|20230123/14-Att/0000033
|0,00
|56.832,81
|4120008843
|SULTAN GÜCÜK
|YAHYA KEMAL MAH. TİMUR SK. ÇIÇEK APT Kapı No:44 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL
|10/2017-10/2017
|15
|3080
|20230123/66-Asb/0000003
|20230123/14-Att/0000027
|0,00
|55.700,40
|4120008843
|SULTAN GÜCÜK
|YAHYA KEMAL MAH. TİMUR SK. ÇIÇEK APT Kapı No:44 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL
|11/2017-11/2017
|15
|3080
|20230123/66-Asb/0000003
|20230123/14-Att/0000031
|0,00
|43.417,26
|4120008843
|SULTAN GÜCÜK
|YAHYA KEMAL MAH. TİMUR SK. ÇIÇEK APT Kapı No:44 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL
|05/2017-05/2017
|15
|3080
|20230123/66-Asb/0000003
|20230123/14-Att/0000034
|0,00
|39.191,37
|4120008843
|SULTAN GÜCÜK
|YAHYA KEMAL MAH. TİMUR SK. ÇIÇEK APT Kapı No:44 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL
|06/2017-06/2017
|15
|3080
|20230123/66-Asb/0000003
|20230123/14-Att/0000036
|0,00
|33.491,64
|4120008843
|SULTAN GÜCÜK
|YAHYA KEMAL MAH. TİMUR SK. ÇIÇEK APT Kapı No:44 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL
|07/2017-07/2017
|15
|15
|20230123/66-Asb/0000003
|20230123/14-Att/0000037
|29.924,74
|0,00
|4120008843
|SULTAN GÜCÜK
|YAHYA KEMAL MAH. TİMUR SK. ÇIÇEK APT Kapı No:44 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL
|08/2017-08/2017
|15
|3080
|20230123/66-Asb/0000003
|20230123/14-Att/0000040
|0,00
|24.416,10
|4420122889
|HASAN SERHAT GÜRCÜ
|HARBİYE MAH. HÜSREV GEREDE CAD. BURGAZ APARTMANI Kapı No:63/1 Daire No:4 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
|01/2019-12/2019
|10
|10
|20250114/66-Asb/0000004
|20250114/14-Att/0000106
|55.777,04
|0,00
|4900230965
|VOLKAN KALAYCI
|CUMHURİYET MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. Kapı No:11 Daire No:3 Tel: İNCİRLİOVA AYDIN
|01/2014-12/2014
|10
|3080
|20231012/66-Asb/0000010
|20231012/14-Att/0001710
|0,00
|54.312,54
|4900230965
|VOLKAN KALAYCI
|CUMHURİYET MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. Kapı No:11 Daire No:3 Tel: İNCİRLİOVA AYDIN
|01/2015-12/2015
|10
|3080
|20231012/66-Asb/0000010
|20231012/14-Att/0001714
|0,00
|33.312,99
|4900230965
|VOLKAN KALAYCI
|CUMHURİYET MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. Kapı No:11 Daire No:3 Tel: İNCİRLİOVA AYDIN
|10/2015-12/2015
|33
|3080
|20231012/66-Asb/0000010
|20231012/14-Att/0001722
|0,00
|24.780,03
|4900230965
|VOLKAN KALAYCI
|CUMHURİYET MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. Kapı No:11 Daire No:3 Tel: İNCİRLİOVA AYDIN
|01/2014-03/2014
|33
|3080
|20231012/66-Asb/0000010
|20231012/14-Att/0001712
|0,00
|24.392,97
|4900383469
|CANER KALAYCI
|KÜÇÜK PİYALE MAH. ORBAY SK. Kapı No:5 Daire No:8 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
|01/2019-12/2019
|10
|10
|20241112/66-Asb/0000007
|20241112/14-Att/0002038
|40.608,19
|0,00
|4980055685
|NİZAM KAPLAN
|GAYRETTEPE MAH. CEMİL ASLAN GÜDER SK. İDİL APT. Kapı No:4 Daire No:6 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL
|01/2019-12/2019
|10
|10
|20250130/66-Asb/0000001
|20250130/14-Att/0000008
|61.606,53
|0,00
|5190111604
|ERCAN KARAOĞLU
|İSKENDERPAŞA MAH. HAVLUCU SK. Kapı No:14/4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL
|01/2014-12/2014
|10
|3080
|20240613/66-Asd/0000010
|20240613/14-Atv/0000120
|0,00
|112.147,70
|5190111604
|ERCAN KARAOĞLU
|İSKENDERPAŞA MAH. HAVLUCU SK. Kapı No:14/4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL
|04/2014-06/2014
|33
|3080
|20240613/66-Asd/0000010
|20240613/14-Atv/0000134
|0,00
|38.300,09
|5190111604
|ERCAN KARAOĞLU
|İSKENDERPAŞA MAH. HAVLUCU SK. Kapı No:14/4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL
|04/2015-06/2015
|33
|3080
|20240613/66-Asd/0000010
|20240613/14-Atv/0000128
|0,00
|29.099,61
|5190111604
|ERCAN KARAOĞLU
|İSKENDERPAŞA MAH. HAVLUCU SK. Kapı No:14/4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL
|07/2014-09/2014
|33
|3080
|20240613/66-Asd/0000010
|20240613/14-Atv/0000139
|0,00
|26.591,90
|5190111604
|ERCAN KARAOĞLU
|İSKENDERPAŞA MAH. HAVLUCU SK. Kapı No:14/4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL
|01/2014-12/2014
|10
|10
|20240613/66-Asd/0000010
|20240613/14-Atv/0000120
|24.921,71
|0,00
|5190111604
|ERCAN KARAOĞLU
|İSKENDERPAŞA MAH. HAVLUCU SK. Kapı No:14/4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL
|01/2014-03/2014
|33
|3080
|20240613/66-Asd/0000010
|20240613/14-Atv/0000117
|0,00
|24.027,03
|5190331664
|VIKTORIYA KARAOĞLU
|KATİP KASIM MAH. AKSARAY CAD. DENİZ SARAY APT. Kapı No:49 Daire No:17 Tel: FATİH İSTANBUL
|01/2014-12/2014
|10
|3080
|20250422/66-Asd/0000001
|20250422/14-Atv/0000004
|0,00
|112.147,70
|5190331664
|VIKTORIYA KARAOĞLU
|KATİP KASIM MAH. AKSARAY CAD. DENİZ SARAY APT. Kapı No:49 Daire No:17 Tel: FATİH İSTANBUL
|04/2014-06/2014
|33
|3080
|20250422/66-Asd/0000001
|20250422/14-Atv/0000018
|0,00
|38.300,09
|5190331664
|VIKTORIYA KARAOĞLU
|KATİP KASIM MAH. AKSARAY CAD. DENİZ SARAY APT. Kapı No:49 Daire No:17 Tel: FATİH İSTANBUL
|04/2015-06/2015
|33
|3080
|20250422/66-Asd/0000001
|20250422/14-Atv/0000012
|0,00
|29.099,61
|5190331664
|VIKTORIYA KARAOĞLU
|KATİP KASIM MAH. AKSARAY CAD. DENİZ SARAY APT. Kapı No:49 Daire No:17 Tel: FATİH İSTANBUL
|07/2014-09/2014
|33
|3080
|20250422/66-Asd/0000001
|20250422/14-Atv/0000023
|0,00
|26.591,90
|5190331664
|VIKTORIYA KARAOĞLU
|KATİP KASIM MAH. AKSARAY CAD. DENİZ SARAY APT. Kapı No:49 Daire No:17 Tel: FATİH İSTANBUL
|01/2014-12/2014
|10
|10
|20250422/66-Asd/0000001
|20250422/14-Atv/0000004
|24.921,71
|0,00
|5190331664
|VIKTORIYA KARAOĞLU
|KATİP KASIM MAH. AKSARAY CAD. DENİZ SARAY APT. Kapı No:49 Daire No:17 Tel: FATİH İSTANBUL
|01/2014-03/2014
|33
|3080
|20250422/66-Asd/0000001
|20250422/14-Atv/0000001
|0,00
|24.027,03
|5330700303
|MUSTAFA KAYA
|İSTİKLAL MAH. 501 SK. B Kapı No:3/1 Daire No:28 Tel: MENEMEN İZMİR
|01/2010-12/2010
|9053
|9053
|20240925/66-Asd/0000010
|20240925/14-Atv/0000150
|54.549,91
|0,00
|5330700303
|MUSTAFA KAYA
|İSTİKLAL MAH. 501 SK. B Kapı No:3/1 Daire No:28 Tel: MENEMEN İZMİR
|01/2010-12/2010
|9053
|9053
|20240925/66-Asd/0000010
|20240925/14-Atv/0000147
|26.959,00
|0,00
|5490654373
|EFE MEMET KILAVÜZ
|TELLİDERE MAH. 72193 SK. VILLAGÜL SITESI C BLOK Kapı No:5/3 Daire No:11 Tel: SEYHAN ADANA
|01/2019-12/2019
|10
|10
|20250418/66-Asd/0000005
|20250418/14-Atv/0000161
|65.257,81
|0,00
|5580080675
|YUSUF KIRTORUN
|ÇAMLIBAHÇE MAH. ŞEHİT ALİ ARPACI SK. Kapı No:64 Daire No:2 Tel: BEYKOZ İSTANBUL
|01/2019-12/2019
|10
|10
|20240606/66-Asd/0000006
|20240606/14-Atv/0000159
|129.025,46
|0,00
|Beyoğlu Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı ve unvanı ile vergi ve ceza nevileri yazılı Beyoğlu Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Beyoğlu Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.