KÜÇÜKÇEKMECE 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayın Tarihi: 08.11.2025 00:00
İLAN

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Vergi Kimlik No
Ad-Soyad/Unvan
Adres
Vergi Dönemi
Ana Vergi Kodu
Vergi Kodu
Ana Takip Dosya No
Takip Dosya No
Vergi Aslı Borcu
Ceza Tutarı
1010460064SEYİT ATEŞİNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL01/2017-12/201710308020220912/66-AsV/000000520220912/14-Atn/00000940,00868.434,30
1010460064SEYİT ATEŞİNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL01/2018-12/201810308020220912/66-AsV/000000520220912/14-Atn/00001050,00352.826,78
1010460064SEYİT ATEŞİNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL01/2018-03/201833308020220912/66-AsV/000000520220912/14-Atn/00001030,00352.826,78
1010460064SEYİT ATEŞİNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL10/2017-12/201733308020220912/66-AsV/000000520220912/14-Atn/00000960,00297.013,62
1010460064SEYİT ATEŞİNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL01/2017-12/2017101020220912/66-AsV/000000520220912/14-Atn/0000094192.985,400,00
1010460064SEYİT ATEŞİNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL02/2018-02/201815308020220912/66-AsV/000000520220912/14-Atn/00001070,00146.590,70
1010460064SEYİT ATEŞİNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL07/2017-09/201733308020220912/66-AsV/000000520220912/14-Atn/00000910,00124.255,35
1010460064SEYİT ATEŞİNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL12/2017-12/201715308020220912/66-AsV/000000520220912/14-Atn/00000990,00114.969,69
1010460064SEYİT ATEŞİNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL01/2017-12/201710108420220912/66-AsV/000000520220912/14-Atn/000009499.001,510,00
1010460064SEYİT ATEŞİNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL01/2018-01/201815308020220912/66-AsV/000000520220912/14-Atn/00001010,0094.723,86
1010460064SEYİT ATEŞİNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL11/2017-11/201715308020220912/66-AsV/000000520220912/14-Atn/00000970,0090.935,31
1010460064SEYİT ATEŞİNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL04/2017-06/201733308020220912/66-AsV/000000520220912/14-Atn/00000830,0088.206,00
1010460064SEYİT ATEŞİNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL01/2018-12/2018101020220912/66-AsV/000000520220912/14-Atn/000010578.405,950,00
1010460064SEYİT ATEŞİNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL01/2016-12/201610308020220912/66-AsV/000000520220912/14-Atn/00000840,0073.500,57
1010460064SEYİT ATEŞİNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL01/2017-03/201733308020220912/66-AsV/000000520220912/14-Atn/00000930,0069.103,23
1010460064SEYİT ATEŞİNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL10/2017-10/201715308020220912/66-AsV/000000520220912/14-Atn/00000740,0061.407,27
1010460064SEYİT ATEŞİNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL09/2017-09/201715308020220912/66-AsV/000000520220912/14-Atn/00000720,0039.565,41
1010460064SEYİT ATEŞİNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL08/2017-08/201715308020220912/66-AsV/000000520220912/14-Atn/00000710,0038.518,62
1010460064SEYİT ATEŞİNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL12/2017-12/2017151520220912/66-AsV/000000520220912/14-Atn/000009938.323,230,00
1010460064SEYİT ATEŞİNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL07/2017-07/201715308020220912/66-AsV/000000520220912/14-Atn/00000890,0033.745,80
1010460064SEYİT ATEŞİNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL02/2018-02/2018151520220912/66-AsV/000000520220912/14-Atn/000010732.575,710,00
1010460064SEYİT ATEŞİNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL03/2017-03/201715308020220912/66-AsV/000000520220912/14-Atn/00000800,0031.723,35
1010460064SEYİT ATEŞİNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL01/2018-01/2018151520220912/66-AsV/000000520220912/14-Atn/000010131.574,620,00
1010460064SEYİT ATEŞİNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL06/2017-06/201715308020220912/66-AsV/000000520220912/14-Atn/00000870,0031.494,12
1010460064SEYİT ATEŞİNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL11/2017-11/2017151520220912/66-AsV/000000520220912/14-Atn/000009730.311,770,00
1010460064SEYİT ATEŞİNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL05/2017-05/201715308020220912/66-AsV/000000520220912/14-Atn/00000850,0028.484,73
1010460064SEYİT ATEŞİNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL07/2016-09/201633308020220912/66-AsV/000000520220912/14-Atn/00000770,0026.839,53
1010460064SEYİT ATEŞİNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK Kapı No:77 C Daire No:24 Tel: ESENYURT İSTANBUL01/2016-12/2016101020220912/66-AsV/000000520220912/14-Atn/000008424.500,190,00
1020779393YILMAZ ATIŞAm Bergerhof 3 50769 Kuzey Ren-Vestfalya Köln / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE01/2014-12/201412308020220819/66-AsV/000006620220818/14-Atn/00017840,0033.801,82
1020779393YILMAZ ATIŞAm Bergerhof 3 50769 Kuzey Ren-Vestfalya Köln / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE01/2014-12/2014121220220819/66-AsV/000006620220818/14-Atn/000178433.801,820,00
1020779393YILMAZ ATIŞAm Bergerhof 3 50769 Kuzey Ren-Vestfalya Köln / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE01/2014-12/201412108420220819/66-AsV/000006620220818/14-Atn/000178429.576,590,00
1570015683TASF.HAL.BAYRAKTAR PETROL ÜRÜN DAĞIT SANVE TİC LTD ŞTİ.YENİ ÇARŞI CAD PETEK HAN Kapı No:32 Daire No:101 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL11/2005-11/200515108420201116/66-AsV/000006720201016/14-Atn/000551447.424,100,00
1570015683TASF.HAL.BAYRAKTAR PETROL ÜRÜN DAĞIT SANVE TİC LTD ŞTİ.YENİ ÇARŞI CAD PETEK HAN Kapı No:32 Daire No:101 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL12/2005-12/200515108420201116/66-AsV/000006720201016/14-Atn/000551536.922,750,00
1570015683TASF.HAL.BAYRAKTAR PETROL ÜRÜN DAĞIT SANVE TİC LTD ŞTİ.YENİ ÇARŞI CAD PETEK HAN Kapı No:32 Daire No:101 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL04/2005-04/200515108420201116/66-AsV/000006720201016/14-Atn/000551133.169,790,00
1710452190FIRAT BİLEMBÜLBÜL MAH. BÜYÜK KIRLANGIÇ SK. Kapı No:32 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL01/2012-12/20129053905320250925/66-AsV/000000820250925/14-Atn/000001237.787,630,00
1710452261RAMAZAN BİLEMKOCATEPE MAH. KÜÇÜK MUMHANE SK. Kapı No:6 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL01/2012-12/20129053905320250925/66-AsV/000000320250925/14-Atn/000000437.787,630,00
1710455552TUNCAY BİLEMBÜLBÜL MAH. BÜYÜK KIRLANGIÇ SK. Kapı No:32 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL01/2012-12/20129053905320200312/66-AsV/000068920200312/14-Atn/000273175.575,260,00
1940016194YALÇIN BÜYÜKDAĞLIFENERYOLU MAH. YARGIÇ TURHAN DEMİREL SK. ADA AP. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: KADIKÖY İSTANBUL01/2010-12/20109053905320240925/66-AsV/000000420240925/14-Atn/000002454.549,910,00
1940016194YALÇIN BÜYÜKDAĞLIFENERYOLU MAH. YARGIÇ TURHAN DEMİREL SK. ADA AP. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: KADIKÖY İSTANBUL01/2010-12/20109053905320240925/66-AsV/000000420240925/14-Atn/000002126.959,000,00
2910040999HÜSEYİN DENİZSEYYİD ÖMER MAH. CEVDETPAŞA CAD. Kapı No:36 Daire No:8 Tel: FATİH İSTANBUL01/2014-12/201410308020231012/66-AsX/000001220231012/14-Atp/00014430,0054.312,54
2910040999HÜSEYİN DENİZSEYYİD ÖMER MAH. CEVDETPAŞA CAD. Kapı No:36 Daire No:8 Tel: FATİH İSTANBUL01/2015-12/201510308020231012/66-AsX/000001220231012/14-Atp/00014470,0033.312,99
2910040999HÜSEYİN DENİZSEYYİD ÖMER MAH. CEVDETPAŞA CAD. Kapı No:36 Daire No:8 Tel: FATİH İSTANBUL10/2015-12/201533308020231012/66-AsX/000001220231012/14-Atp/00014550,0024.780,03
2910040999HÜSEYİN DENİZSEYYİD ÖMER MAH. CEVDETPAŞA CAD. Kapı No:36 Daire No:8 Tel: FATİH İSTANBUL01/2014-03/201433308020231012/66-AsX/000001220231012/14-Atp/00014450,0024.392,97
2930176853AHMET DERİNSÜMBÜL EFENDİ MAH. ESKİ SARAYÖNÜ SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL01/2017-12/201710308020231011/66-AsX/000000420231011/14-Atp/00000390,00200.783,66
2930176853AHMET DERİNSÜMBÜL EFENDİ MAH. ESKİ SARAYÖNÜ SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL01/2017-03/201733308020231011/66-AsX/000000420231011/14-Atp/00000460,0069.315,89
2930176853AHMET DERİNSÜMBÜL EFENDİ MAH. ESKİ SARAYÖNÜ SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL04/2017-06/201733308020231011/66-AsX/000000420231011/14-Atp/00000330,0046.043,33
2930176853AHMET DERİNSÜMBÜL EFENDİ MAH. ESKİ SARAYÖNÜ SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL01/2017-12/2017101020231011/66-AsX/000000420231011/14-Atp/000003944.618,590,00
2930176853AHMET DERİNSÜMBÜL EFENDİ MAH. ESKİ SARAYÖNÜ SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL10/2017-12/201733308020231011/66-AsX/000000420231011/14-Atp/00000420,0034.125,98
2930176853AHMET DERİNSÜMBÜL EFENDİ MAH. ESKİ SARAYÖNÜ SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL07/2017-09/201733308020231011/66-AsX/000000420231011/14-Atp/00000320,0031.220,10
2930176853AHMET DERİNSÜMBÜL EFENDİ MAH. ESKİ SARAYÖNÜ SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL12/2017-12/201715308020231011/66-AsX/000000420231011/14-Atp/00000380,0024.060,96
3100478009BARIŞ DOLAPDEREKNO: DNO:01/2016-01/201615308020231127/66-AsZ/000001220231127/14-Atr/00001920,0042.004,41
3810032179AYŞEN ETİMANHARBİYE MAH. MAÇKA CAD. ARDA APT. Kapı No:19 Daire No:8 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL01/2019-12/2019121220210503/66-AsZ/000093620201016/14-Atr/0002777147.987,980,00
3810032267RASİN ETİMANHARBİYE MAH. MAÇKA CAD. ARDA APT. Kapı No:19 Daire No:8 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL01/2019-12/2019121220210503/66-AsZ/000093720201016/14-Atr/0002957139.445,320,00
4120008843SULTAN GÜCÜKYAHYA KEMAL MAH. TİMUR SK. ÇIÇEK APT Kapı No:44 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL01/2017-12/201710308020230123/66-Asb/000000320230123/14-Att/00000240,00481.187,97
4120008843SULTAN GÜCÜKYAHYA KEMAL MAH. TİMUR SK. ÇIÇEK APT Kapı No:44 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL07/2017-09/201733308020230123/66-Asb/000000320230123/14-Att/00000380,00194.019,51
4120008843SULTAN GÜCÜKYAHYA KEMAL MAH. TİMUR SK. ÇIÇEK APT Kapı No:44 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL10/2017-12/201733308020230123/66-Asb/000000320230123/14-Att/00000290,00173.278,32
4120008843SULTAN GÜCÜKYAHYA KEMAL MAH. TİMUR SK. ÇIÇEK APT Kapı No:44 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL01/2017-12/2017101020230123/66-Asb/000000320230123/14-Att/0000024160.395,990,00
4120008843SULTAN GÜCÜKYAHYA KEMAL MAH. TİMUR SK. ÇIÇEK APT Kapı No:44 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL04/2017-06/201733308020230123/66-Asb/000000320230123/14-Att/00000320,00100.966,59
4120008843SULTAN GÜCÜKYAHYA KEMAL MAH. TİMUR SK. ÇIÇEK APT Kapı No:44 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL07/2017-07/201715308020230123/66-Asb/000000320230123/14-Att/00000370,0089.774,22
4120008843SULTAN GÜCÜKYAHYA KEMAL MAH. TİMUR SK. ÇIÇEK APT Kapı No:44 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL01/2017-12/201710108420230123/66-Asb/000000320230123/14-Att/000002477.150,470,00
4120008843SULTAN GÜCÜKYAHYA KEMAL MAH. TİMUR SK. ÇIÇEK APT Kapı No:44 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL09/2017-09/201715308020230123/66-Asb/000000320230123/14-Att/00000250,0060.427,26
4120008843SULTAN GÜCÜKYAHYA KEMAL MAH. TİMUR SK. ÇIÇEK APT Kapı No:44 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL12/2017-12/201715308020230123/66-Asb/000000320230123/14-Att/00000330,0056.832,81
4120008843SULTAN GÜCÜKYAHYA KEMAL MAH. TİMUR SK. ÇIÇEK APT Kapı No:44 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL10/2017-10/201715308020230123/66-Asb/000000320230123/14-Att/00000270,0055.700,40
4120008843SULTAN GÜCÜKYAHYA KEMAL MAH. TİMUR SK. ÇIÇEK APT Kapı No:44 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL11/2017-11/201715308020230123/66-Asb/000000320230123/14-Att/00000310,0043.417,26
4120008843SULTAN GÜCÜKYAHYA KEMAL MAH. TİMUR SK. ÇIÇEK APT Kapı No:44 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL05/2017-05/201715308020230123/66-Asb/000000320230123/14-Att/00000340,0039.191,37
4120008843SULTAN GÜCÜKYAHYA KEMAL MAH. TİMUR SK. ÇIÇEK APT Kapı No:44 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL06/2017-06/201715308020230123/66-Asb/000000320230123/14-Att/00000360,0033.491,64
4120008843SULTAN GÜCÜKYAHYA KEMAL MAH. TİMUR SK. ÇIÇEK APT Kapı No:44 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL07/2017-07/2017151520230123/66-Asb/000000320230123/14-Att/000003729.924,740,00
4120008843SULTAN GÜCÜKYAHYA KEMAL MAH. TİMUR SK. ÇIÇEK APT Kapı No:44 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL08/2017-08/201715308020230123/66-Asb/000000320230123/14-Att/00000400,0024.416,10
4420122889HASAN SERHAT GÜRCÜHARBİYE MAH. HÜSREV GEREDE CAD. BURGAZ APARTMANI Kapı No:63/1 Daire No:4 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL01/2019-12/2019101020250114/66-Asb/000000420250114/14-Att/000010655.777,040,00
4900230965VOLKAN KALAYCICUMHURİYET MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. Kapı No:11 Daire No:3 Tel: İNCİRLİOVA AYDIN01/2014-12/201410308020231012/66-Asb/000001020231012/14-Att/00017100,0054.312,54
4900230965VOLKAN KALAYCICUMHURİYET MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. Kapı No:11 Daire No:3 Tel: İNCİRLİOVA AYDIN01/2015-12/201510308020231012/66-Asb/000001020231012/14-Att/00017140,0033.312,99
4900230965VOLKAN KALAYCICUMHURİYET MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. Kapı No:11 Daire No:3 Tel: İNCİRLİOVA AYDIN10/2015-12/201533308020231012/66-Asb/000001020231012/14-Att/00017220,0024.780,03
4900230965VOLKAN KALAYCICUMHURİYET MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. Kapı No:11 Daire No:3 Tel: İNCİRLİOVA AYDIN01/2014-03/201433308020231012/66-Asb/000001020231012/14-Att/00017120,0024.392,97
4900383469CANER KALAYCIKÜÇÜK PİYALE MAH. ORBAY SK. Kapı No:5 Daire No:8 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL01/2019-12/2019101020241112/66-Asb/000000720241112/14-Att/000203840.608,190,00
4980055685NİZAM KAPLANGAYRETTEPE MAH. CEMİL ASLAN GÜDER SK. İDİL APT. Kapı No:4 Daire No:6 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL01/2019-12/2019101020250130/66-Asb/000000120250130/14-Att/000000861.606,530,00
5190111604ERCAN KARAOĞLUİSKENDERPAŞA MAH. HAVLUCU SK. Kapı No:14/4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL01/2014-12/201410308020240613/66-Asd/000001020240613/14-Atv/00001200,00112.147,70
5190111604ERCAN KARAOĞLUİSKENDERPAŞA MAH. HAVLUCU SK. Kapı No:14/4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL04/2014-06/201433308020240613/66-Asd/000001020240613/14-Atv/00001340,0038.300,09
5190111604ERCAN KARAOĞLUİSKENDERPAŞA MAH. HAVLUCU SK. Kapı No:14/4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL04/2015-06/201533308020240613/66-Asd/000001020240613/14-Atv/00001280,0029.099,61
5190111604ERCAN KARAOĞLUİSKENDERPAŞA MAH. HAVLUCU SK. Kapı No:14/4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL07/2014-09/201433308020240613/66-Asd/000001020240613/14-Atv/00001390,0026.591,90
5190111604ERCAN KARAOĞLUİSKENDERPAŞA MAH. HAVLUCU SK. Kapı No:14/4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL01/2014-12/2014101020240613/66-Asd/000001020240613/14-Atv/000012024.921,710,00
5190111604ERCAN KARAOĞLUİSKENDERPAŞA MAH. HAVLUCU SK. Kapı No:14/4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL01/2014-03/201433308020240613/66-Asd/000001020240613/14-Atv/00001170,0024.027,03
5190331664VIKTORIYA KARAOĞLUKATİP KASIM MAH. AKSARAY CAD. DENİZ SARAY APT. Kapı No:49 Daire No:17 Tel: FATİH İSTANBUL01/2014-12/201410308020250422/66-Asd/000000120250422/14-Atv/00000040,00112.147,70
5190331664VIKTORIYA KARAOĞLUKATİP KASIM MAH. AKSARAY CAD. DENİZ SARAY APT. Kapı No:49 Daire No:17 Tel: FATİH İSTANBUL04/2014-06/201433308020250422/66-Asd/000000120250422/14-Atv/00000180,0038.300,09
5190331664VIKTORIYA KARAOĞLUKATİP KASIM MAH. AKSARAY CAD. DENİZ SARAY APT. Kapı No:49 Daire No:17 Tel: FATİH İSTANBUL04/2015-06/201533308020250422/66-Asd/000000120250422/14-Atv/00000120,0029.099,61
5190331664VIKTORIYA KARAOĞLUKATİP KASIM MAH. AKSARAY CAD. DENİZ SARAY APT. Kapı No:49 Daire No:17 Tel: FATİH İSTANBUL07/2014-09/201433308020250422/66-Asd/000000120250422/14-Atv/00000230,0026.591,90
5190331664VIKTORIYA KARAOĞLUKATİP KASIM MAH. AKSARAY CAD. DENİZ SARAY APT. Kapı No:49 Daire No:17 Tel: FATİH İSTANBUL01/2014-12/2014101020250422/66-Asd/000000120250422/14-Atv/000000424.921,710,00
5190331664VIKTORIYA KARAOĞLUKATİP KASIM MAH. AKSARAY CAD. DENİZ SARAY APT. Kapı No:49 Daire No:17 Tel: FATİH İSTANBUL01/2014-03/201433308020250422/66-Asd/000000120250422/14-Atv/00000010,0024.027,03
5330700303MUSTAFA KAYAİSTİKLAL MAH. 501 SK. B Kapı No:3/1 Daire No:28 Tel: MENEMEN İZMİR01/2010-12/20109053905320240925/66-Asd/000001020240925/14-Atv/000015054.549,910,00
5330700303MUSTAFA KAYAİSTİKLAL MAH. 501 SK. B Kapı No:3/1 Daire No:28 Tel: MENEMEN İZMİR01/2010-12/20109053905320240925/66-Asd/000001020240925/14-Atv/000014726.959,000,00
5490654373EFE MEMET KILAVÜZTELLİDERE MAH. 72193 SK. VILLAGÜL SITESI C BLOK Kapı No:5/3 Daire No:11 Tel: SEYHAN ADANA01/2019-12/2019101020250418/66-Asd/000000520250418/14-Atv/000016165.257,810,00
5580080675YUSUF KIRTORUNÇAMLIBAHÇE MAH. ŞEHİT ALİ ARPACI SK. Kapı No:64 Daire No:2 Tel: BEYKOZ İSTANBUL01/2019-12/2019101020240606/66-Asd/000000620240606/14-Atv/0000159129.025,460,00
Beyoğlu Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı ve unvanı ile vergi ve ceza nevileri yazılı Beyoğlu Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Beyoğlu Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
