Ordu’da yangın: Çocuk evde mahsur kaldı!

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir dairede çıkan yangında içeride mahsur kalan kız, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın, Atatürk Mahallesi Yunus Emre Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 2’nci katındaki dairede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye itfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, evde bulunan A.T. (12) isimli kız çocuğunu balkondan tahliye etti. Küçük kız sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.