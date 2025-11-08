Gençlerbirliği Başakşehir maç skoru kaç kaç? Volkan Demirel’le ilk 3 puan

Süper Lig’de 12. haftanın açılış karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Başakşehir kozlarını paylaştı. 90 dakika ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Mücadelenin ilk otuz dakikalık dilimi golsüz eşitlikle geçerken Gençlerbirliği, 35. dakikada Thalisson’un attığı golle öne geçti ve devre bu skorla bitti.

Maçın ikinci devresine Başakşehir tempolu başlarken Eldor Shomurodov 46. dakikada skoru dengeledi. Bu golden 7 dakika sonra Gençlerbirliği tekrar öne geçti.

Ev sahibi ekipte Mbaye Niang, 53. dakikada penaltıdan topu ağlara gönderdi ve skor 2-1 oldu. Karşılaşmanın kalan bölümlerinde sonucu koruyan Gençlerbirliği, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Bu neticeyle başkent temsilcisi puanını 11’e yükseltti.

Sahadan mağlup ayrılan Başakşehir ise 13 puanda kaldı.

Gençlerbirliği, Volkan Demirel idaresinde ilk galibiyetini aldı.

Nuri Şahin önderliğindeki Başakşehir ise ligde 3 maç sonra yenildi.