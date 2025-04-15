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Sağlık
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 | Bengül Arıca

Altı bileşenli karma aşı uygulaması başladı! İşte 5 soruda tüm merak edilenler

Sağlık Bakanlığı, çocukluk dönemi aşı takviminde "altı bileşenli karma aşı" uygulaması ile yeni bir dönem başladığını açıkladı. Peki altı bileşenli karma aşı nedir? Hangi hastalıklara karşı koruma sağlıyor? İşte tüm meral edilenler...

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Altı bileşenli karma aşı uygulaması başladı! İşte 5 soruda tüm merak edilenler
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 15:32

Sağlık Bakanlığı tarafından Ulusal Çocukluk Dönemi Aşılama Takvimi'nin güncellenmesiyle altı bileşenli karma aşı uygulaması tüm Türkiye'de başladı. 6 bileşenli karma aşı; difteri, tetanos, boğmaca, hemafilus influenza tip b ve çocuk felci yanında hepatit b hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. İşte altı bileşenli karma aşı uygulamasıyla ilgili tüm merak edilen edilenler...

ALTI BİLEŞENLİ KARMA AŞI NEDİR? HANGİ HASTALIKLARA KARŞI KORUR

6 bileşenli karma aşı; difteri, tetanos, boğmaca, hemafilus influenza tip b ve çocuk felci yanında hepatit b hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Böylelikle tek bir enjeksiyonla 6 hastalığa karşı bağışıklama oluşuyor.

KARMA AŞI UYGULAMASI HANGİ DÖNEMİ KAPSIYOR?

6 bileşenli karma aşı, bebeklik ve erken çocukluk dönemindeki bireyleri kapsıyor.

Altı bileşenli karma aşı uygulaması başladı! İşte 5 soruda tüm merak edilenler

KARMA AŞI UYGULAMASI AŞI TAKVİMİNE GÖRE HANGİ DÖNEMLERDE UYGULANACAK?

Aşı takvimi kapsamında 2, 4, 6 ve 18. aylarda rutin olarak yapılacak.

KARMA AŞI UYGULAMASI NASIL YAPILACAK?

Bakanlık tarafından temin edilen altı bileşenli karma aşılar, Aile Sağlığı Merkezleri başta olmak üzere aşı uygulamasının yapıldığı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulanacak. Geçtiğimiz dönemde beş bileşenli karma aşı ile aşılanmaya başlanan çocukların devam dozları altı bileşenli karma aşı ile tamamlanacak.

Altı bileşenli karma aşı uygulaması başladı! İşte 5 soruda tüm merak edilenler

ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞILARININ ÖNEMİ NEDİR?

Aşılar, "bulaşıcı hastalıklardan korunmak için en etkili silah" olarak tanımlanıyor. Hem toplum hem de birey sağlığının korunması açısından çocukların kızamık, kızamıkçık, kabakulak, boğmaca, su çiçeği, hepatit gibi ciddi bulaşıcı hastalıklara karşı aşıyla bağışıklanması büyük önem taşıyor. Aşı karşıtlığı ise toplumsal bağışıklığı azaltarak, aşılama programları sayesinde başarılı şekilde önlenebilmiş hastalıkların yeniden görülmeye başlama riskine yol açarak toplum genelini etkiliyor.

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#Hepatit B
#Sağlık
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