BİM’e bugün hangi ürünler geliyor? BİM Aktüel belli oldu

BİM kırtasiye ürünleri kataloğunda eksik okul ihtiyaçlarını karşılaşamaya devam ediyorlar.

Öte yandan birçok ürün de BİM kataloğuyla birlikte bugünden itibaren BİM mağazalarında vatandaşları bekliyor.

BİM AKTÜEL 16 EYLÜL KATALOĞU

Nutella 1 kg- 265 TL

Karışık Haribo - 89 TL

Fındık Ezmesi Fiskobirlik- 159 TL

Ozmo Bisküvi - 32 TL

Süt Kremalı Bisküvi Torku- 52 TL

SEK yüzde 0,5 Yağlı Süt- 24 TL

Dana Kıyma 1000 G- 475 TL

Piliç Bandırma Köfte- 115 EL

Dana KAngal Sucuk İkbal 300 G- 239 TL

Dana Döner 250 G- 139 TL

BİM AKTÜEL 19 EYLÜL 2025

Arnica Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 4.990 TL

Arnica Solara Şarjlı Dikey Süpürge 6.990 TL

Keysmart Mini Buzdolabı 4.990 TL

Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 1.690 TL

Onvo Dijital Çay Makinesi 1.690 TL

Keysmart Personal Blender 1.190 TL

Heifer Mini Blender Seti 1.475 TL

Kumtel Dikiş Makinesi 3.990 TL

Kumtel Overlok Makinesi 6.990 TL

Kumtel Mini Dikiş El Makinesi 199 TL

Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.490 TL

Kumtel 5.5 L FastFryer 1.390 TL

Kumtel Öğütücülü Baharatlık 790 TL

Senna 55" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.900 TL

Senna 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 13.900 TL