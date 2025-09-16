BİM’e bugün hangi ürünler geliyor? BİM Aktüel belli oldu

BİM kırtasiye ürünleri kataloğunda eksik okul ihtiyaçlarını karşılaşamaya devam ediyorlar.
Öte yandan birçok ürün de BİM kataloğuyla birlikte bugünden itibaren BİM mağazalarında vatandaşları bekliyor.
Nutella 1 kg- 265 TL
Karışık Haribo - 89 TL
Fındık Ezmesi Fiskobirlik- 159 TL
Ozmo Bisküvi - 32 TL
Süt Kremalı Bisküvi Torku- 52 TL
SEK yüzde 0,5 Yağlı Süt- 24 TL
Dana Kıyma 1000 G- 475 TL
Piliç Bandırma Köfte- 115 EL
Dana KAngal Sucuk İkbal 300 G- 239 TL
Dana Döner 250 G- 139 TL
Arnica Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 4.990 TL
Arnica Solara Şarjlı Dikey Süpürge 6.990 TL
Keysmart Mini Buzdolabı 4.990 TL
Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 1.690 TL
Onvo Dijital Çay Makinesi 1.690 TL
Keysmart Personal Blender 1.190 TL
Heifer Mini Blender Seti 1.475 TL
Kumtel Dikiş Makinesi 3.990 TL
Kumtel Overlok Makinesi 6.990 TL
Kumtel Mini Dikiş El Makinesi 199 TL
Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.490 TL
Kumtel 5.5 L FastFryer 1.390 TL
Kumtel Öğütücülü Baharatlık 790 TL
Senna 55" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.900 TL
Senna 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 13.900 TL