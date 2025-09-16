Menü Kapat
TGRT Haber
24°
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

27 mülki amir birinci sınıfa yükseltildi! Karar Resmi Gazete'de

İçişleri Bakanlığı, 27 mülki idare amirini birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

27 mülki amir birinci sınıfa yükseltildi! Karar Resmi Gazete'de
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 01:28
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 01:45

tarafından 27 mülki idare amirinin birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu karar ile birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilen isimler şöyle:

27 mülki amir birinci sınıfa yükseltildi! Karar Resmi Gazete'de
  • Gerede Kaymakamı Fatih Kaya,
  • Amasya Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli,
  • Mülkiye Müfettişi Zafer Yiğit,
  • Avanos Kaymakamı Osman Bilici,
  • Sakarya Vali Yardımcısı Yusuf İzci,
  • Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan,
  • Düzce Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz,
  • Beşikdüzü Kaymakamı Ferhat Vardar,
  • Bulancak Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer,
  • Aksaray Vali Yardımcısı Mustafa Duruk,
  • Mülkiye Müfettişi Hamza Türkmen,
  • Gümüşhane Vali Yardımcısı Serhat Doğan,
  • Diyarbakır Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı,
  • Mülkiye Müfettişi Emre Yalçın,
  • Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca,
  • Mülkiye Müfettişi Yakup Güven,
  • Balıkesir Vali Yardımcısı Mustafa İlhan,
  • Şanlıurfa Vali Yardımcısı Nur Sevinç Özbek Çakas,
  • Tekirdağ Vali Yardımcısı Musa Aydemir,
  • Mülkiye Müfettişi Arif Oltulu,
  • Osmancık Kaymakamı Furkan Duman,
  • Mülkiye Müfettişi Bayram Türker,
  • Aksaray Vali Yardımcısı Turan Soğukoluk,
  • Çine Kaymakamı Ali Erdoğan,
  • Şanlıurfa Vali Yardımcısı Onur Şatıroğlu,
  • Van Vali Yardımcısı Tuğba Polat
  • Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar.
ETİKETLER
#resmi gazete
#içişleri bakanlığı
#Terfi
#Mülki İdare Amirleri
#Kaymakamlar
#Valiler
#Gündem
