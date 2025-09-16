İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? Son 2 ayda yarı yarıya düştü

İSKİ’nin duyurduğu istatistikler ile barajlardaki genel doluluk oranlarına dair güncel tablo vatandaşlar ile paylaşıyor.

İstanbul'da günlük 3,5 milyon tona yakın su kullanımı gerçekleşirken yağışların yetersizliği ile birlikte barajlardaki su düzeyi azalmayı sürdürüyor.

İSKİ’nin yayımladığı en son istatistiklere göre, İstanbul'a içme suyu sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 34.64 olarak kaydedildi.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, 30 Haziran’da yüzde 66,23 olan barajların ortalama doluluk seviyesi, 15 Eylül itibarıyla yüzde 34,64’e düştü.

Bu oran, şehrin su gereksinimini karşılayan Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar, Kazandere, Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere ve Terkos barajlarının tamamını kapsamakta.

İSKİ baraj sistemindeki güncel görünüm ve barajlara göre doluluk oranları şöyle:

Alibey: yüzde 20,93

Büyükçekmece: yüzde 37,42

Darlık: yüzde 48,06

Elmalı: yüzde 55,94

Istrancalar: yüzde 18,63

Kazandere: yüzde 9,28

Pabuçdere: yüzde 24,44

Sazlıdere: yüzde 34,5

Terkos: yüzde 40,49

Ömerli: yüzde 28,04