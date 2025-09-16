Menü Kapat
TGRT Haber
24°
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? Son 2 ayda yarı yarıya düştü

Barajların doluluk seviyeleri 2 ayda yarıya inmişti. İSKİ tarafından barajlardaki toplam doluluk oranları inceleme konusu olmaya devam ediyor.

İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? Son 2 ayda yarı yarıya düştü
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 00:02
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 00:02

’nin duyurduğu istatistikler ile barajlardaki genel doluluk oranlarına dair güncel tablo vatandaşlar ile paylaşıyor.

'da günlük 3,5 milyon tona yakın su kullanımı gerçekleşirken yağışların yetersizliği ile birlikte barajlardaki su düzeyi azalmayı sürdürüyor.

İSKİ’nin yayımladığı en son istatistiklere göre, İstanbul'a içme suyu sağlayan barajların ortalama yüzde 34.64 olarak kaydedildi.

İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? Son 2 ayda yarı yarıya düştü

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, 30 Haziran’da yüzde 66,23 olan barajların ortalama doluluk seviyesi, 15 Eylül itibarıyla yüzde 34,64’e düştü.

Bu oran, şehrin su gereksinimini karşılayan Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar, Kazandere, Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere ve Terkos barajlarının tamamını kapsamakta.

İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? Son 2 ayda yarı yarıya düştü

İSKİ baraj sistemindeki güncel görünüm ve barajlara göre doluluk oranları şöyle:

  • Alibey: yüzde 20,93
  • Büyükçekmece: yüzde 37,42
  • Darlık: yüzde 48,06
  • Elmalı: yüzde 55,94
  • Istrancalar: yüzde 18,63
  • Kazandere: yüzde 9,28
  • Pabuçdere: yüzde 24,44
  • Sazlıdere: yüzde 34,5
  • Terkos: yüzde 40,49
  • Ömerli: yüzde 28,04

Sıkça Sorulan Sorular

Hangi barajlar İstanbul’un su ihtiyacını karşılıyor?
Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar, Kazandere, Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere ve Terkos barajları İstanbul’a içme suyu sağlıyor.
TGRT Haber
