Boy kısalığına karşı modern çözüm: Kemik uzatma yöntemleri!

Kemik deformiteleri ve boy kısalığı, yalnızca fiziksel değil psikolojik açıdan da önemli sorunlara yol açarken, son yıllarda “kemik uzatma ameliyatı” ve “distraksiyon osteogenezi” gibi yöntemlerdeki gelişmeler hastalar için yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Adnan Kara, modern teknolojiyle geliştirilen bu tedavilerin artık çok daha güvenli, hızlı ve konforlu bir seçenek haline geldiğini vurguladı.

BOY KISALIĞI VE KEMİK DEFORMİTELERİNDE YENİ TEDAVİ DÖNEMİ

Boy kısalığı nedenleri arasında doğuştan anomaliler, travma sonrası kemik kaybı ve enfeksiyon tedavileri önemli yer tutuyor. Prof. Dr. Kara, bu hastalıkların tedavisinde kullanılan distraksiyon osteogenezi yönteminin, kemiğin kendi iyileşme gücünü harekete geçiren en etkili tekniklerden biri olduğunu belirtti.

Kara, “Kemiği kontrollü bir şekilde kestikten sonra günde yaklaşık 1 milimetrelik uzatma yapıldığında vücut yeni kemik dokusu oluşturuyor. Bu süreç sayesinde hem boy uzatma hem de deformite düzeltme mümkün oluyor” dedi.

SADECE ESTETİK AMAÇLI DEĞİL, SAĞLIK İÇİN ZORUNLU BİR TEDAVİ

Kemik uzatma ameliyatının yalnızca estetik boy uzatma amacıyla yapılmadığını vurgulayan Prof. Kara, şu ifadeleri kullandı: “Travmatik yaralanmalar, enfeksiyon sonrası gelişen kemik kayıpları veya doğuştan gelen kısalıklar hastalarda ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Bu durumlarda kemik uzatma ameliyatı zorunlu bir tedavi haline geliyor.”

MANYETİK ÇİVİ YÖNTEMİ: EN ÇOK ARANAN TEDAVİLERDEN BİRİ

Google’da en sık aranan konulardan biri olan “manyetik çivi ile boy uzatma” teknolojisi, ameliyatlarda konforu artıran yöntemlerin başında geliyor. Prof. Dr. Kara, teknolojiyi şu sözlerle anlattı: “Manyetik çiviler kemiğin içine yerleştiriliyor ve hasta dışarıda herhangi bir cihaz taşımıyor. Günlük 1 milimetrelik uzatma, hastanın elindeki manyetik cihazla yapılıyor. Bu hem daha konforlu hem de iyileşme süresini hızlandıran bir yöntem.”

Kas, sinir ve damarların uzama hızına uyum sağlamasının kritik önemde olduğunu belirten Kara, komplikasyon riskinde azalma olduğunu da söyledi.

HASTALAR İÇİN BÜYÜK KAZANIM

Modern kemik uzatma yöntemlerinin yaşam kalitesini belirgin şekilde artırdığını belirten Prof. Kara, “Eskiden kemik deformiteleri ve kısalıklar ciddi bir sorun oluşturuyordu. Artık teknolojik cihazlarla hem uzatma hem de deformite düzeltme aynı anda yapılabiliyor” diye konuştu.