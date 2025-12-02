Menü Kapat
TGRT Haber
13°
Sağlık
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Boy kısalığına karşı modern çözüm: Kemik uzatma yöntemleri!

Boy kısalığı, kemik deformitesi ve travma sonrası gelişen kemik kayıpları için uygulanan kemik uzatma ameliyatlarında teknoloji büyük bir değişim oluşturdu. Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Adnan Kara, manyetik çivi yöntemiyle tedavinin artık çok daha konforlu ve güvenli olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Boy kısalığına karşı modern çözüm: Kemik uzatma yöntemleri!
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 09:46
|
02.12.2025
02.12.2025
saat ikonu 09:46

Kemik deformiteleri ve boy kısalığı, yalnızca fiziksel değil psikolojik açıdan da önemli sorunlara yol açarken, son yıllarda “kemik uzatma ameliyatı” ve “distraksiyon osteogenezi” gibi yöntemlerdeki gelişmeler hastalar için yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Boy kısalığına karşı modern çözüm: Kemik uzatma yöntemleri!

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Adnan Kara, modern teknolojiyle geliştirilen bu tedavilerin artık çok daha güvenli, hızlı ve konforlu bir seçenek haline geldiğini vurguladı.

BOY KISALIĞI VE KEMİK DEFORMİTELERİNDE YENİ TEDAVİ DÖNEMİ

Boy kısalığı nedenleri arasında doğuştan anomaliler, travma sonrası kemik kaybı ve enfeksiyon tedavileri önemli yer tutuyor. Prof. Dr. Kara, bu hastalıkların tedavisinde kullanılan distraksiyon osteogenezi yönteminin, kemiğin kendi iyileşme gücünü harekete geçiren en etkili tekniklerden biri olduğunu belirtti.

Kara, “Kemiği kontrollü bir şekilde kestikten sonra günde yaklaşık 1 milimetrelik uzatma yapıldığında vücut yeni kemik dokusu oluşturuyor. Bu süreç sayesinde hem boy uzatma hem de deformite düzeltme mümkün oluyor” dedi.

Boy kısalığına karşı modern çözüm: Kemik uzatma yöntemleri!

SADECE ESTETİK AMAÇLI DEĞİL, SAĞLIK İÇİN ZORUNLU BİR TEDAVİ

Kemik uzatma ameliyatının yalnızca estetik boy uzatma amacıyla yapılmadığını vurgulayan Prof. Kara, şu ifadeleri kullandı: “Travmatik yaralanmalar, enfeksiyon sonrası gelişen kemik kayıpları veya doğuştan gelen kısalıklar hastalarda ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Bu durumlarda kemik uzatma ameliyatı zorunlu bir tedavi haline geliyor.”

Boy kısalığına karşı modern çözüm: Kemik uzatma yöntemleri!

MANYETİK ÇİVİ YÖNTEMİ: EN ÇOK ARANAN TEDAVİLERDEN BİRİ

Google’da en sık aranan konulardan biri olan “manyetik çivi ile boy uzatma” teknolojisi, ameliyatlarda konforu artıran yöntemlerin başında geliyor. Prof. Dr. Kara, teknolojiyi şu sözlerle anlattı: “Manyetik çiviler kemiğin içine yerleştiriliyor ve hasta dışarıda herhangi bir cihaz taşımıyor. Günlük 1 milimetrelik uzatma, hastanın elindeki manyetik cihazla yapılıyor. Bu hem daha konforlu hem de iyileşme süresini hızlandıran bir yöntem.”

Kas, sinir ve damarların uzama hızına uyum sağlamasının kritik önemde olduğunu belirten Kara, komplikasyon riskinde azalma olduğunu da söyledi.

Boy kısalığına karşı modern çözüm: Kemik uzatma yöntemleri!

HASTALAR İÇİN BÜYÜK KAZANIM

Modern kemik uzatma yöntemlerinin yaşam kalitesini belirgin şekilde artırdığını belirten Prof. Kara, “Eskiden kemik deformiteleri ve kısalıklar ciddi bir sorun oluşturuyordu. Artık teknolojik cihazlarla hem uzatma hem de deformite düzeltme aynı anda yapılabiliyor” diye konuştu.

Boy kısalığına karşı modern çözüm: Kemik uzatma yöntemleri!
