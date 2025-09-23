Bu yiyeceği yiyenler dikkat! Ölüm riskini artırdığı tespit edildi

Japonya'da yapılan yeni bir bilimsel araştırma, özellikle çorba şeklinde ramenin sık tüketilmesinin erken ölüm riskini artırabileceğine işaret etti. Yamagata'dan 6 bin 500 kişinin noodle tüketimini değerlendiren çalışma Journal of Nutrition, Health and Ageing dergisinde yayımlandı.

Araştırmacılar katılımcıları ramen tüketim sıklıklarına göre dört gruba ayırdı: ayda birden az, ayda bir ila üç kez, haftada bir veya iki kez ve haftada üç ya da daha fazla.

RAMEN YİYENLERİ 4,5 YIL BOYUNCA TAKİP ETTİLER

Katılımcılar yaklaşık 4,5 yıl boyunca takip edildi ve bu süre zarfında meydana gelen ölümler resmi kayıtlar üzerinden belirlendi. Araştırmaya göre katılımcıların çoğu en az ayda bir ramen tüketirken, yaklaşık her üç kişiden biri haftada en az bir kez ramen yiyordu.

İzleme döneminde toplam 145 kişi yaşamını yitirdi. Bunların 100'ü kanser, 29'u kalp hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Bulgular, özellikle 70 yaşın altındaki erkeklerde sık ramen tüketiminin ölüm riskiyle bağlantılı olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, çalışmanın gözlemsel nitelikte olduğunu ve ramenin doğrudan erken ölüme yol açtığını kanıtlamadığını özellikle vurguladı.

Araştırmada ayrıca, genellikle yüksek oranda tuz içeren çorbanın en az yarısını içen ve sık ramen tüketenlerde ölüm riskinin daha yüksek olduğu belirtildi. Hem alkol içip hem de haftada üçten fazla ramen yiyenlerde ise ölüm riskinin, ramen tüketimini daha ölçülü yapanlara kıyasla yaklaşık üç kat arttığı kaydedildi.

FELÇ VE MİDE KANSERİ GİBİ SORUNLARA YOL AÇABİLİR

Araştırmacılar, "Ramen eriştesi ve çorbası yüksek tuz içeriğine sahiptir; bu nedenle, sık tüketilmesi yüksek miktarda sodyum alımına yol açabilir ve bu da felç ve mide kanseri gibi tuzla ilişkili hastalıkların riskini artırabilir" diye yazdı.

Araştırma, ramen sık sık yiyenlerin genellikle erkek, genç, aşırı kilolu, sigara içen, alkol tüketen ve diyabet veya yüksek tansiyon hastası olma olasılığı daha yüksek kişiler olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar elde edilen sonuçları değerlendirerek toplum sağlığı açısından bazı önerilerde bulundu. Ramenin ara sıra tüketilmesi ve çorbanın çoğunun içilmemesi tavsiye ediliyor.