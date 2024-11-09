Çocuklar için tehlike çanları çalıyor! 6 katını aştı!

09 Kasım 2024 02:51 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 02:52

Türkiye'de yapılan araştırmada çocukların ekran sürelerinin tavsiye edilenin 6 katı üzerine çıktığı ortaya çıktı. Çocukların hem ruh hem de bedensel gelişimlerinde olumsuz etki yapan ekran maruziyetine karşı uyarılar sıralandı.

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Çocuklarda ekran bağımlılığı yıllar geçtikçe katlanarak çoğalıyor. Kontrolsüz ekran kullanımı özellikle pandemi döneminde artışa geçmesiyle alarm zilleri çalmaya başladı. Son yapılan araştırmaya göre 6-13 yaş arası çocukların ekran süresi tavsiye edilenin 6 katına çıktı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci, günlük ekran kullanımının 6,4 saat olduğunu vurguladı. RTÜK İletişim Dergisi'nde kaleme aldığı "Ekran Bağımlılığı ve Toplum Sağlığına Etkileri" başlıklı makalesinde Birinci, kontrolsüz ekran kullanımının çocuklarda ve gençlerde çeşitli fiziksel ve ruhsal sorunlara yol açabileceğini vurguladı. Birinci, ekran sürelerinin kısıtlanmasının ve çocuklara sağlıklı alışkanlıklar kazandırılmasının toplum sağlığı açısından önemli olduğunu ifade etti.

YÜZDE 72 YÜKSELDİ

Birinci, dünya genelinde pandemi döneminde artan ekran sürelerinin Türkiye'deki çocukların yüzde 72’sinde önceki yıllara göre yükseldiğini, ayrıca günlük 3 saati aşan ekran süresinin depresyon ve anksiyete riskini artırdığını ifade etti. Ekran bağımlılığının başlıca belirtilerini sıralayan Birinci, uzun süreli ekran maruziyetinin çocuklarda dikkat dağınıklığı, gelişimsel gecikme, iletişim becerilerinde zayıflık, obezite ve diyabet gibi sağlık sorunlarına neden olabileceğini aktardı.

YAŞA GÖRE SINIRLAMA TAVSİYESİ

Birinci, Sağlık Bakanlığı'nın "Teknoloji Bağımlılığı Ebeveyn Rehberi"nde 4-6 yaş dönemindeki çocuklar için ekran süresinin günde 20-30 dakikayla sınırlandırılması, 6-12 yaş grubunda ise günlük en fazla 1 saat ile sınırlanması önerildiğini hatırlattı. Aşırı telefon kullanımının iskelet sistemi sorunlarına yol açabileceğini de belirten Birinci, ekran bağımlılığıyla mücadele için daha fazla araştırma yapılmasının ve stratejiler geliştirilmesinin önemine değindi.

Birinci, “Ekran sürelerini sınırlandırarak çocuklarımıza sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak, daha sağlıklı ve dengeli bir toplum oluşturmanın temel taşları olacaktır” dedi.