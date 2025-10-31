Hafta sonu yağmur var mı 1-2 Ekim? Cumartesi ve Pazar hava durumu

Cumartesi yağmur yağacak mı sorusunu gündeme getiren vatandaşlar için bu hafta sonu hava durumunu sizler için derledik.

HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI 1-2 EKİM?

Cumartesi ve pazar günü Marmara Bölgesi'nde puslu hava hakim olurken yağmur beklentisi bulunmuyor. Bu hafta sonu ülke genelinde yağış beklenmezken puslu ve güneşli hava hakim olacak.

CUMARTESİ GÜNÜ YAĞMUR YAĞACAK MI?

MGM verilerine göre cumartesi günü Türkiye genelinde herhangi bir yağış beklentisi bulunmuyor. Marmara Bölgesi'nde puslu hava hakim olurken sıcaklıklar 21-22 derecelerde seyir edecek.

PAZAR GÜNÜ YAĞMUR VAR MI 2 EKİM İSTANBUL?

Pazar günü dışarıda plan yapacak olanlara sevindiren haber geldi. Bu hafta sonu ülke genelinde yağış görünmüyor. Pazar günü hava sıcaklıkları 22 derecelerde seyir ederken ülkenin kuzeyinde puslu hava hakim olacak. Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde ise güneşli hava hakim olacak.