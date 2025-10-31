Menü Kapat
Editor
 | Merve Yaz

İstanbul'un nefesi olacak! Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi yarın açılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışı, "İstanbul'un Nefesi Milletin Bahçesi" temalı törenle yarın gerçekleştirilecek.

İstanbul'un nefesi olacak! Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi yarın açılıyor
AA
31.10.2025
31.10.2025
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı" olarak düzenlenen ve sadece yeşil alan büyüklüğü 1 milyon 215 bin metrekare alana ulaşan 'nde, aynı anda 165 binden fazla kişinin barınabileceği afet toplanma alanı yer alacak.

Millet bahçesinde vatandaşların aileleriyle vakit geçirebileceği sergi salonu, atölyeler, 4 aşevi, 4 lokanta, 4 çarşı, 4 kütüphane bulunuyor.

72 bin 128 metrekare alanda inşa edilen 2 külliye binasının da yer aldığı Atatürk Havalimanı 'nde, 20 bin 399 ağaç, 1 milyon 182 bin 816 metrekare çim alan, 28 bin kişilik etkinlik çayırı bulunuyor.

Rekreasyon alanlarında ise Sarayburnu, Süleymaniye, Fatih, Yavuz Selim, Edirnekapı, Kocamustafapaşa ve Çemberlitaş'ı temsil eden 7 tepe yer alıyor.

Ayrıca bahçenin güney-kuzey aksında yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda "Ab-ı Hayat" deresi bulunuyor.

Proje kapsamında 18 sera, 9 pazar yeri, 4 bin araçlık otopark yapılırken, spor alanları bölümünde ise 12 tenis kortu, 11 basketbol sahası, 6 voleybol sahası, 6 futbol sahası, 2 kaykay pisti, 10 bin 679 metrekare bisiklet yolu, 85 bin 371 metrekare yürüyüş yolu, 18 bin 750 metrekare patika yol, 8 ayrı çocuk oyun alanı inşa edildi.

Aynı anda 165 binden fazla kişinin barınabileceği afet toplanma alanına 9 ayrı noktadan ulaşım sağlanıyor. Bu alanda hangar binası, pişirme alanı, su deposu, rüzgar ve güneş enerjisi santrali ile 19 tuvalet bulunuyor.

BUGÜNE KADAR 313 MİLLET BAHÇESİ YAPILDI


Açıklamada, , ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bugüne kadar Türkiye genelinde 36 milyon 560 bin metrekarelik yeşil alanda 313 millet bahçesinin yapıldığı bildirildi.

45 milyon 247 bin metrekare alanda 231 millet bahçesinin yapımı sürdüğü belirtilen açıklamada, sadece 'da 5 milyon 577 bin metrekare alanda 34 millet bahçesinin tamamlandığı, 13 milyon 425 bin metrekare alanda 22 millet bahçesini yapımının ise devam ettiği bilgisi verildi.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılması bekleniyor.

Törenin ardından millet bahçesinde vatandaşlar için 2 gün sürecek çeşitli etkinliklerin düzenleneceği, çocuklar için ikramlar ve sıfır atık uygulamalarının yanı sıra çeşitli atölye etkinliklerin yapılacağı kaydedildi.

