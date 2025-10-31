Konuşmak için gitmişti... Husumetlisi kurşun yağmuruna tuttu

Ankara'da meydana gelen olayda; 29 yaşındaki Y.P., konuşmak için buluştuğu husumetlisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Silah sesleri üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurşunların hedefi olan Y.P. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

"YERDE ÇOK FAZLA KAN VARDI"

Saldırıya uğrayan kişinin çok fazla kan kaybettiğini söyleyen görgü tanıklarından Erol Aksoy, "Birkaç el silah sesi duydum, yerde birinin yattığını gördüm. Saldırgan birkaç el daha ateş etti ve koşarak uzaklaştı. Vurulan kişi ve onu vuran saldırgan kuaförden beraber çıkmış. Daha sonra bu olay yaşanmış. Ekipler geldi, saldırıya uğrayan adamı ambulansla hastaneye götürdüler. Yerde çok fazla kan vardı. Etraf çok kalabalıktı. Polisler geldi, incelemelerde bulundular" ifadelerini kullandı.