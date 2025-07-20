Gece yatmadan önce sakın yemeyin, kabus görmenize neden oluyor!

Besin alışkanlığı ve uyku arasındaki bağlantıyı keşfetmek isteyen MacEwan Üniversitesi'nden bilim insanları 1.82 öğrenci ile anket çalışması gerçekleştirdi. Ankete katılan öğrencilere uyku düzenleri, rüya deneyimleri, genel sağlık durumları ve yeme alışkanlıkları gibi birçok soru yöneltildi. Öğrencilerin yaklaşık olarak üçte biri sık sık kabus gördüğünü belirtti.

YEDİĞİNİZ YİYECEKLER RÜYALARINIZI ETKİLİYOR

Montreal Üniversitesi'nden Dr. Tore Nielsen'in liderliğinde yürütülen başka bir çalışmada süt ürünlerinin rüya deneyimleri üzerindeki etkileri incelendi. Araştırmanın sonucunda ise kabus görme ihtimalinin laktoz intoleransı ve diğer gıda alerjileriyle güçlü bir şekilde bağlantılı olduğu tespit edildi.

MacEwan Üniversitesi'nde yapılan anket çalışması ise bu araştırmayı resmen kanıtlar nitelikte oldu. ankete katılan öğrencilerin yüzde 25'i belirli gıdaların uygularını kötü etkilediğini belirtti. En çok buna neden olan gıdalar arasında ise tatlılar, baharatlı yiyecekler ve süt ürünleri yer aldı.

YATMADAN ÖNCE SAKIN YEMEYİN

Yapılan anket çalışması sonucunda ortaya çıkan bilgilere göre özellikle laktoz intoleransı olan insanların yatmadan önce peynir, süt, yoğurt gibi ürünleri tükettiğinde gece daha çok kabus görebildiği tespit edildi. Gece uyurken midede yaşanan rahatsızlıklar, uykunun REM evresini etkiliyor. Bu durum da gece insanların kabus görmesine neden oluyor.

Şiddetli bir biçimde yaşanan kabuslar insanları uyandırarak, uyku kalitesini düşürüyor. Uyku kalitesinin olumsuz etkilenmesi ise uzun vadede beraberinde bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi ciddi problemleri beraberinde getiriyor.

YAPILAN ARAŞTIRMALAR HALA YETERLİ DEĞİL

Dr. Nielsen uyku ve besin arasındaki ilişki hakkında yapılan araştırmaların henüz yeterli olmadığını ifade etti. Net sonuca ulaşabilmek için daha farklı yaşlarda, yaşam tarzlarına sahip ve geniş gruplarda testlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.