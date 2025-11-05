Menü Kapat
 Ceyda Altun

Grip ve soğuk algınlığı belirtilerine dikkat! Uzman Doktordan hap gibi bilgiler

Havaların soğumasıyla birlikte artan soğuk algınlığı ve grip belirtileri birçok insanı etkiliyor. Bağışıklığı düşük olan kişilerin ise daha dikkatli olması ve uygulaması gereken önemli maddeler var. Konuyla ilgili açıklamalar yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Funda Karaduman, grip ve soğuk algınlığıyla ilgili önemli noktaları açıkladı. İşte merak edilen tüm detaylar...

Grip ve soğuk algınlığı belirtilerine dikkat! Uzman Doktordan hap gibi bilgiler
05.11.2025
05.11.2025
saat ikonu 17:17

Mevsimsel geçiş dönemlerinde ve gibi hastalıklar oldukça arttı. Bu artış büyükten küçüğe herkesi etkilemeye devam ediyor. Kalabalık ortamlarda bulunmakta hastalıkları oldukça tetikliyor. Toplu taşıma, ofis ve okul gibi alanlarda ise hastalığa daha fazla dikkat etmek, bulaşıcı hastalıkları önlemeyi destekler.

Grip ve soğuk algınlığı belirtilerine dikkat! Uzman Doktordan hap gibi bilgiler

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Funda Karaduman Yalçın, grip ve soğuk algınlığı hakkında şunları söyledi:

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Funda Karaduman Yalçın, "Grip ve soğuk algınlığı, birbirine benzeyen ancak iki ayrı hastalıktır. İki hastalıkta da burun akıntısı, öksürük ve halsizlik belirtileri baş göstermektedir. Bu belirtileri ağır yaşayanların mutlaka bir hekime görünmesi yaşam kalitesi açısından önem taşımaktadır" dedi.

Grip ve soğuk algınlığı belirtilerine dikkat! Uzman Doktordan hap gibi bilgiler

Grip ve soğuk algınlığı hakkında bilgi veren Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Funda Karaduman Yalçın, bu hastalıklarının tanımı, belirtileri ve korunmanın yolları hakkında bilgiler vererek uyarılarda bulundu.

İKİSİ DE FARKLI SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU

Uzm. Dr. Yalçın, "Grip ve soğuk algınlığı halk arasında sıkça karıştırılsa da farklı virüslerin neden olduğu iki ayrı solunum yolu enfeksiyonudur. Grip, influenza virüsü kaynaklıdır ve ani başlayan, daha ağır seyreden bir hastalıktır. Soğuk algınlığı ise genellikle rinovirüs gibi daha hafif seyirli virüslerle ortaya çıkar. Her iki hastalıkta da burun akıntısı, öksürük ve halsizlik görülebilir. Ancak gripte tablo daha şiddetlidir.

Grip ve soğuk algınlığı belirtilerine dikkat! Uzman Doktordan hap gibi bilgiler

GRİP BELİRTİLERİ...

Grip belirtileri; yüksek ateş, titreme, kas ağrıları, baş ağrısı, yoğun halsizlik, kuru öksürük. Soğuk algınlığı belirtileri ise, Hafif ateş, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, hapşırma, hafif öksürüktür. Gripte hastanın günlük yaşamını sekteye uğratacak düzeyde yorgunluk yaşadığını, soğuk algınlığında ise semptomların daha hafif seyretmektedir. Her iki hastalıkta da antibiyotik kullanımı genellikle gereksizdir çünkü nedenleri viraldir. Bu anlamda tedavide şu noktalara dikkat çekersek; gripte antiviral ilaçlar, özellikle ilk 48 saatte başlanırsa etkili olabilir.

Grip ve soğuk algınlığı belirtilerine dikkat! Uzman Doktordan hap gibi bilgiler

KRONİK HASTALAR RİSK GRUBUNDA

Soğuk algınlığında semptomları hafifletici destekleyici tedaviler (burun spreyi, ağrı kesici, bol sıvı tüketimi) yeterlidir. Her iki durumda da istirahat, kurallarına dikkat ve bağışıklık sistemini destekleyici beslenme önemlidir. Grip ve soğuk algınlığından korunmak için de şunlara dikkat etmeliyiz. Grip aşısı: Özellikle risk grubundakiler (65 yaş üstü, kronik hastalığı olanlar) için her yıl önerilir.

Grip ve soğuk algınlığı belirtilerine dikkat! Uzman Doktordan hap gibi bilgiler

HİJYEN ÇOK ÖNEMLİ

El hijyeni: Virüslerin yayılmasını önlemenin en etkili yollarından biridir. Kapalı alanlarda maske kullanımı: Özellikle salgın dönemlerinde toplu alanlarda maske takmak bulaş riskini azaltır. Beslenme ve uyku düzeni: Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için dengeli beslenme ve yeterli uyku şarttır. Grip ve soğuk algınlığı, basit gibi görünse de özellikle risk gruplarında ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Belirtileri ciddiye almak, erken dönemde hekime başvurmak ve koruyucu önlemleri ihmal etmemek toplum sağlığı açısından büyük önem taşır" diye konuştu.

