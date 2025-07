İzmir’de Excimer Lazer Dönemi: Prof. Dr. Safiye Yılmaz’dan Görme Kusurlarında Yeni Nesil Yaklaşım

İzmir’in Bornova ilçesinde hizmet veren Özel Ata Sağlık Hastanesi, görme kusurlarının tedavisinde kullanılan excimer lazer teknolojisiyle dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu yöntemin özellikle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurlarında etkili sonuçlar verdiğini belirtiyor. Hastanede görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz, lazer uygulamalarının yalnızca tıbbi değil, sosyal ve psikolojik etkilerinin de olduğunu vurguladı.

Excimer lazer uygulamaları, korneanın yeniden şekillendirilmesini sağlayarak gözlük ya da lens ihtiyacını azaltmayı hedefliyor. Ancak Prof. Dr. Yılmaz’a göre konu sadece teknik bir müdahale olarak görülmemeli:

“Birçok hastamız bu işlemi sadece gözlükten kurtulmak olarak düşünüyor, ama aslında süreç çok daha derin. Net görebilmek; bir çocuğun tahtayı rahatça seçebilmesi, bir çalışanın ekran başında daha az yorulması ya da gece araç kullanırken kendini güvende hissetmesi gibi birçok boyutu içeriyor. Ayrıca gözlükten kurtulmak, bazı insanlar için görünüşleriyle ya da özgüvenleriyle ilgili de bir mesele haline gelebiliyor.”

Göz yapısı her bireyde farklı olduğu için excimer lazer uygulamalarında standart bir prosedür yerine kişiye özel planlama yapılıyor. Yılmaz, bu süreçte tanı sistemlerinin gelişmişliğine dikkat çekiyor:

“Öncelikle gözün yapısını çok detaylı biçimde analiz ediyoruz. Korneanın kalınlığı, eğimi, epitel haritası, gözyaşı kalitesi… Bunların her biri bizim için belirleyici faktör. Uygun olmayan hastaları da açıkça bilgilendiriyoruz. Her görme kusuruna lazer uygulanabilir diye bir kural yok.”

1997 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Yılmaz, özellikle yurtdışında edindiği deneyimlerin klinik pratiğinde önemli yer tuttuğunu söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da çeşitli göz kliniklerinde gözlemcilik ve akademik çalışmalar yapan Yılmaz, 2014 yılından bu yana Ata Sağlık Hastanesi’nde görev yapıyor.

"BİR TEKONOLOJİYİ UYGULAMAK DEĞİL, ONU DOĞRU HASTA GRUBUYLA BULUŞTURMAK ÖNEMLİ"

Lazer teknolojisinin uzun süredir tıpta kullanıldığını, ancak bu alanda esas meselenin doğru hasta seçimi olduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz, “Bazen hastalar sosyal medyada gördüğü her yöntemin kendisine uygun olduğunu düşünebiliyor. Oysa ki bu tedaviler kişiselleştirilmiş müdahalelerdir. Her göz, her lazer işlemine uygun olmayabilir. Bizim işimiz, o çizgiyi iyi çizebilmek” diyerek sürecin hekim gözetiminde dikkatle yürütülmesi gerektiğini vurguladı.