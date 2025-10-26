Kemikleriniz çelik gibi güçlensin: Günde sadece 1 öğün yeter! İşte kemik erimesine kalkan o mucize besinler

K2 Vitamini (Kalsiyumun Yönlendiricisi): K2 vitamini, kalsiyumu kan dolaşımından alıp doğrudan kemik matriksine (iskelet yapısına) yönlendirir. K2 vitamini eksikliği, kalsiyumun kemiklere gitmek yerine arter duvarlarında ve yumuşak dokularda birikmesine (damar sertliği) neden olabilir. Bu nedenle K2 vitamini, sadece kemik sağlığı için değil, aynı zamanda kardiyovasküler sağlık için de hayati önem taşır.