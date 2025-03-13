Kolon kanserinin çaresi yoğurt olabilir! 132 bin kişi araştırıldı

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, yoğurdun kolon kanserine karşı koruyucu etkisi olabileceğini gösteren yeni bir araştırmayı değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan geniş kapsamlı çalışmanın sonuçlarına göre, düzenli yoğurt tüketimi kolorektal kanser riskini azaltmada önemli bir rol oynayabilir.

PROBİYOTİKLERİN BAĞIRSAK SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, probiyotik bakterilerin insan sindirim sisteminde canlı kalarak bağırsak florası için faydalı olduğunu vurguladı. Bağırsaktaki zararlı mikroorganizmalarla rekabet ederek onların gelişmesini önleyen probiyotiklerin, aynı zamanda metabolitlerinin kana karışmasını engellediğini belirtti. Bu durumun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ifade eden Ercoşkun, probiyotiklerin K ve B12 vitamini gibi vücut için önemli bileşenleri de ürettiğini dile getirdi.

YOĞURDUN KOLON KANSERİ İLE BAĞLANTISI

ABD'de yapılan ve sonuçları Tandfonline Gut Microbes dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, uzun yıllar boyunca 132 bin kişi üzerinde gerçekleştirilen çalışma, düzenli yoğurt tüketen bireylerin tüketmeyenlere kıyasla daha düşük kolorektal kanser riskine sahip olduğunu ortaya koydu. Araştırmada, yoğurdun içerdiği probiyotik bakterilerin bağırsak mikrobiyotası üzerindeki olumlu etkileri sayesinde tümör oluşumunu baskılayabileceği tespit edildi.

BİFİDOBACTERİUM’UN KORUYUCU ETKİSİ

Çalışmada özellikle Bifidobacterium gibi faydalı bakterilerin tümör baskılayıcı etkilerinin olduğu ifade edildi. Araştırmacılar, yoğurt tüketiminin bağırsak mikrobiyotası ve bağışıklık sistemi üzerindeki pozitif etkileri sayesinde kolorektal kanser insidansında düşüşle bağlantılı olduğunu belirtti.

Günlük Beslenmede Yoğurdun Önemi

Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, probiyotik açısından zengin gıdaların günlük beslenme alışkanlıklarına dahil edilmesi gerektiğini vurgulayarak, yoğurdun doğal bir kanser önleyici strateji olarak değerlendirilebileceğini belirtti. Bilimsel verilerin desteklediği bu tür doğal besinlerin, sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin dikkate alınarak düzenli tüketilmesi önerildi.