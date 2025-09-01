Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Miniklerin uyum haftası başladı, uzmanlardan uyarı geldi! Aman dikkat: 5 kiloyu geçmesin

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftası kapsamında ilk ders zili bugün çaldı. Minikler yeni eğitim öğretim yılına başladı. Uzmanlardan öğrenciler için önemli uyarılar geldi. Doç. Dr. Özcan Kaya, okul çantalarının omurga sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, yanlış taşınan ve ağır yüklenmiş çantaların çocuklarda sırt ağrısı, duruş bozukluğu ve düztabanlık riskini artırabileceğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Miniklerin uyum haftası başladı, uzmanlardan uyarı geldi! Aman dikkat: 5 kiloyu geçmesin
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 09:47

Okullarda ilk ders zili çaldı. Mini mini 1'ler, annelerinin dizlerinin dibinden ayrılarak, bugün yeni bir yolculuğa çıkıyor.

Okula yeni başlayan çocuklar için uyum haftası kapsamında ilk ders bugün yapılıyor.

2025-2026 eğitim-öğretim yılında okul öncesi ve 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri kapsamında veliler, öğrenciler ve öğretmenlerin tanışmasını sağlayacak etkinlikler düzenlendi.

Miniklerin uyum haftası başladı, uzmanlardan uyarı geldi! Aman dikkat: 5 kiloyu geçmesin

Bununla birlikte uzmanlardan, öğrencilerin sağlığı için önemli olan 'okul çantası' uyarısı geldi. Biruni Üniversitesi'nden Doç. Dr. Özcan Kaya, ağır okul çantalarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Okul çantalarının sırt sağlığı açısından kritik olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Kaya, "Çantaların tek omuzda taşınması kesinlikle doğru değildir. Omurga sağlığı açısından oturma alışkanlıkları, sıra ve masa yüksekliği, çantaların ağırlığı oldukça önemlidir" diye konuştu.

Miniklerin uyum haftası başladı, uzmanlardan uyarı geldi! Aman dikkat: 5 kiloyu geçmesin

'UZUN SÜRE OMUZDA KALMAMALI'

Çocukların yaşlarına göre taşıyabilecekleri çanta ağırlığının değiştiğini belirten Doç. Dr. Kaya, "12 yaşından küçük çocuklar en fazla 4 kilogram, 12-15 yaş arası çocuklar ise en fazla 5 kilogramlık çanta taşımalıdır. Ayrıca çantaların uzun süre omuzda kalmaması gerekir" ifadelerini kullandı.

"AYAK SAĞLIĞINI DA ETKİLİYOR"

Ağır okul çantalarının yalnızca sırtı değil duruşu ve ayak sağlığını da olumsuz etkilediğini dile getiren Kaya, "Çocukluk çağında uzun süre ağır yük taşınması, duruş bozuklukları ve düztabanlık gibi problemlere yol açabilir. Bu nedenle aileler çocuklarını bu konuda yakından takip etmelidir" dedi.

Miniklerin uyum haftası başladı, uzmanlardan uyarı geldi! Aman dikkat: 5 kiloyu geçmesin

"DİK OTURUŞ VE EGZERSİZ ÇOK ÖNEMLİ"

Çocukların sıralarda doğru oturmasının omurga sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Kaya, "Çocuklar derste arkalarına yaslanarak dik oturmalı, teneffüslerde sıralarından kalkıp hareket etmelidir. Küçük sırt egzersizleri hem derslerde hem de evde yapılmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.
Beden eğitimi derslerinin de çocukların omurga sağlığına katkı sağladığını kaydeden Kaya, "Haftada iki saatlik beden eğitimi dersi bile çocukların sırt kaslarını güçlendirir. Ancak bu egzersizlerin evde de devam etmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Okullar açıldı mı? MEB takvimine göre uyum haftası tarihleri
Okullarda uyum haftası başladı, İstanbul'da trafik kilitlendi
ETİKETLER
#Çocuk Sağlığı
#Okul Öncesi Eğitim
#1. Sınıf
#Uyum Haftası
#Okul Çantası
#Sırt Sağlığı
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.