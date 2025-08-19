Op. Dr. Emre Hayırcı: Akıllı Lens Teknolojisi, Katarakt Cerrahisinde Yeni Standart Haline Geldi

Multifokal–trifokal akıllı lens cerrahisi, excimer lazer, retina ve glokom tedavilerinde uzmanlaşan merkez, Ege Bölgesi’nin referans noktalarından biri konumunda. Yılda binlerce cerrahi operasyonun gerçekleştirildiği bu merkezlerde, modern cihaz parkuru, alanında deneyimli hekim kadrosu ve kişiye özel tedavi planlamaları ile kapsamlı hizmet sunuluyor.

Op. Dr. Emre Hayırcı, merkezin bölgedeki konumunu şöyle değerlendirdi: “İzmir’de iki farklı lokasyonda, hastalarımıza hem cerrahi hem de ameliyat öncesi-sonrası kapsamlı danışmanlık veriyoruz. Bu merkezler, teknolojik altyapısı ve uzman kadrosuyla sadece İzmir’e değil, Ege’nin tamamına hitap ediyor. Sağlık turizmi kapsamında ise Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Balkanlar’dan farklı coğrafyalara kadar geniş bir hasta kitlesine hizmet veriyoruz. Çok dilli tercümanlık hizmetimiz ve ulaşım kolaylığımız, özellikle yabancı hastalar için süreci daha konforlu hale getiriyor.”

“TRİFOKAL AKILLI LENSLER, DOĞRU HASTA SEÇİMİYLE ÖMÜR BOYU GÖZLÜKSÜZ YAŞAM SAĞLAYABİLİYOR”



Uluslararası klinik çalışmalara göre, trifokal lens cerrahisi geçiren hastaların büyük kısmı ameliyat sonrası hem katarakt sorunundan kurtuluyor hem de yakın gözlük kullanımına ihtiyaç duymuyor. Ameliyat, genellikle fakoemülsifikasyon yöntemiyle doğal lensin çıkarılıp yerine üç odaklı yapay lens yerleştirilmesiyle gerçekleştiriliyor.

Op. Dr. Emre Hayırcı, doğru endikasyonun ve hastaya özel planlamanın önemini şu sözlerle vurguladı: “Trifokal akıllı lensler, modern optik tasarımları sayesinde uzak, orta ve yakın mesafede yüksek kaliteli görüş sağlayabiliyor. Ancak bu başarı, doğru hasta seçimi ve beklentilerin doğru yönetilmesiyle mümkün. Veni Vidi Göz İzmir’de her hastayı bireysel olarak değerlendiriyor, detaylı muayene ve testlerle en uygun tedavi planını oluşturuyoruz. Kısa iyileşme süresi ve hastaların günlük hayata dönüş hızının yüksek olması, bu yöntemin öne çıkan avantajlarından.”



“İZMİR’İ GLOBAL BİR GÖZ SAĞLIĞI MERKEZİ HALİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”



Son yıllarda İzmir, göz sağlığı alanında modern teknolojilerin hızlı benimsenmesiyle dikkat çeken şehirlerden biri oldu. Akıllı lens cerrahisi, şehre gelen yabancı hastaların taleplerinde önemli bir yer tutuyor. Hastalar, ameliyat sonrası uzak ve yakın görüşlerinin netleştiğini ve gözlük bağımlılıklarının sona erdiğini ifade ediyor.

Op. Dr. Emre Hayırcı, merkezin geleceğe yönelik vizyonunu şu şekilde açıkladı: “Hedefimiz sadece Ege’de değil, uluslararası alanda da akıllı lens cerrahisinde akla gelen ilk merkez olmak. 2025 yılında cihaz parkurumuzu yenileyerek operasyon sürelerini daha da kısaltmayı, hastalarımıza daha hızlı iyileşme ve konfor sunmayı planlıyoruz. İzmir’i global ölçekte bir göz sağlığı merkezi haline getirmek için çalışmalarımız devam edecek.”