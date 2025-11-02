Salgınlar artarken herkes bu soruyu soruyor: Grip aşısı olmalı mı?

Pandeminin getirdiği tecrübeyle birlikte, mevsimsel enfeksiyonlara karşı daha bilinçli ve tedbirli hale geldik. Ancak soğuk algınlığı ile sıkça karıştırılan grip (influenza), her yıl binlerce kişinin hastaneye yatmasına ve ne yazık ki ciddi komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetmesine neden olan, ciddiye alınması gereken bir virüs hastalığıdır. Sonbahar aylarında grip virüsünün yayılmaya başlamasıyla birlikte, aşı gündeme geliyor