24°
Sağlık
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Sebebini duyan şaşkına döndü! 6 ay boyunca hiç durmadan hıçkırdı

Gaziantep'te evinde yemek yerken bir anda hıçkırmaya başlayan Rokan Musa'nın 6 ay boyunca hıçkırığı hiç kesilmedi. Hayatı adeta zindana çeviren bu hastalığa ise doktorlar uzun süre tanı bile koyamadı. 32 yaşındaki Suriye uyruklu Musa başarılı geçen ameliyat ile kabus gibi geçen 6 ayın ardından eski sağlığına kavuşabildi. Hastalığa neden olan durum ise duyanları hayrete düşürdü.

'in Merkez Şehitkamil ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Suriye uyruklu Rokan Musa, 6 ay önce evinde yemek yerken bir anda hıçkırmaya başladı. Neredeyse her nefes alışında hıçkıran kadın 6 ay boyunca rahatsızlığının tedavisi için çeşitli hastanelere başvurdu. Gittiği hiç bir hastane tam olarak tanı alamayan Musa yaklaşık 1 ay önce Gaziantep 'ne yatırıldı. Bir süre kontrol altında tutulan Musa 5 gün önce cerrahi operasyonla sağlığına geri kavuştu.

Sebebini duyan şaşkına döndü! 6 ay boyunca hiç durmadan hıçkırdı

Ameliyatı gerçekleştiren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Operatör Dr. Onur Bayrakçı, söz konusu durumla daha önce hiç karşılaşmadıklarını söyledi.

Sebebini duyan şaşkına döndü! 6 ay boyunca hiç durmadan hıçkırdı

'HAYATI ZİNDAN EDEN BİR HASTALIK'

Hıçkırığa sebep olan şeyin genellikle diyafram kasının (akciğer ve kalbin hemen altında bulunan, solunum sisteminin temel kası) çalışmasını sağlayan frenik sinirle alakalı olduğunu dile getiren Bayrakçı, şunları kaydetti:

"Sorunun hangi tarafta olduğunu saptadık ve sağ tarafına kapalı ameliyat yaptık. Diyafram kasının sinir uçlarını genişlettik ve aktivasyonunu kontrol altına aldık. Şu ana kadar ilk kez yaptığımız bir tedavi yöntemiydi. Hastamız tamamen fayda gördü, yemek yemesi, yatması her şeyi normalleşti. Solunum sıkıntıları vardı, onlar da düzeldi. Ona hayatı zindan eden bir durum söz konusuydu, daha önce şikayetiyle gelenler oldu ama ilaçla tedaviye gittik. İlk kez bu kadar süre yanıt alınamayan bir hasta ile karşılaştık. Sonuç almanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Sebebini duyan şaşkına döndü! 6 ay boyunca hiç durmadan hıçkırdı

HEKİMLER BÖYLE BİR HASTALIĞI İLK KEZ GÖRDÜ

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Ilgın Türkçüoğlu ise Musa'nın hastalığı sebebiyle hayatın her alanında zorluklar yaşadığını belirterek, "İlk defa karşılaştığımız bir durum bu aslında, hekimimiz de bu ameliyatı ilk kez yaptığını söyledi. Hastanemizde çok farklı vakalar görebiliyoruz." dedi.

Rokan Musa da sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

