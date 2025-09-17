Tekirdağ'da motosiklet ile minibüs çarpıştı: 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde gece saatlerinde Velimeşe Mahallesi girişinde meydana gelen kazada, kırmızı ışık yanan ve bariyeri kapalı hemzemin geçitten Çerkezköy - Çorlu yoluna geçiş yapan 17 yaşındaki Rıza Efe Kömür'ün kullandığı motosiklet ile Çorlu yönüne seyreden N.K. yönetimindeki servis minibüsü çarpıştı.

Kaza sonrası bariyerlerin altına sürüklenen motosikletin sürücüsü Efe Kömür ağır yaralandı. Efe Kömür, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansırken, jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

