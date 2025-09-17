Genç sürücünün hatası hayatına mal oldu: Feci kaza anı kameralara yansıdı

Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi girişinde gece saatlerinde 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Efe Kömür, kırmızı ışık yanan ve bariyeri kapalı hemzemin geçitten geçti. Hatalı geçişin ardından Kömür, Çorlu yönüne seyreden N.K. yönetimindeki 59 ALY 916 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bariyerlerin altına savrulan genç sürücü olay yerinde ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Efe Kömür bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Feci kaza güvenlik kamerasına yansırken, jandarmanın kazayla ilgili soruşturma başlattı.