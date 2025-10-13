Menü Kapat
19°
 | Ceyda Altun

Sivas'ta farkındalık durağı! Pembe durak meme kanseri bilincini aşılıyor

Sivas’ta, Belediye ve Medicana Hastanesi iş birliğiyle, Meme Kanseri Farkındalık Ayı (1-31 Ekim) için proje başlatıldı. Kadınların meme kanseri hakkında ihmal edilmemesi ve mamografi hakkında bilgilenmesi için böyle bir uygulamayla kadınlara seslendi. Sivas'ta artık kullanıma açılan pembe duraklar ve iç dizaynı pembe olan otobüsler var.

Sivas'ta farkındalık durağı! Pembe durak meme kanseri bilincini aşılıyor
’ta, Belediye ve Medicana Hastanesi iş birliğiyle kadınların meme kanserine karşı bilinçlenmesi için otobüs durakları pembe renge boyandı. Sivas Medicana Hastanesi 1-31 Ekim Farkındalık Ayı kapsamında erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla iş birliğiyle anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. ‘Bir Sonraki Durak Mamografi’ sloganıyla başlatılan kampanya, kadınlara günlük yaşamın en görünür noktalarından biri olan toplu ulaşım araçları üzerinden sesleniyor.

PROJE İHMALLERİ ÖNLEMEK İÇİN BAŞLATILDI!

PROJE İHMALLERİ ÖNLEMEK İÇİN BAŞLATILDI!

Meme kanserinde erken tanının tedavi başarısındaki kritik rolüne vurgu yapılan proje kapsamında, şehirlerdeki toplu ulaşım araçları ve duraklar pembe renge büründürülüyor. Sivas’ta yürütülen kampanyada, Sivas Belediyesi’nin desteğiyle otobüs durakları ve araç içi ekranlarda farkındalık mesajları yer alıyor. Proje, kadınlara kendi sağlıklarını ihmal etmemeleri gerektiğini hatırlatarak mamografi taramasının sadece birkaç dakikalık bir işlem olduğuna dikkat çekiyor. Kampanya süresince duraklarda ve otobüslerde meme kanserinin farkındalık rengi pembe öne çıkarken, ekranlarda kendi kendine meme muayenesi ve mamografi hakkında bilgilendirici içerikler yayınlanıyor.

Yeni nesil kanser aşısı devrim niteliğinde: Agresif tümörleri yüzde 88'e kadar önledi!
ETİKETLER
#sivas
#meme kanseri
#sivas belediyesi
#erken teşhis
#Farkındalık
#Mamografi
#Medicana Hastanesi
#Sağlık
