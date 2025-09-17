Menü Kapat
24°
 Murat Makas

Yerin 150 metre altında şifa arıyorlar!

KOAH ve astım hastaları, Hititler'den kalan, yerin 150 metre altındaki tuz mağarasında şifa aramak için Çankırı'ya geliyor. Türkiye'nin dört bir yanından tuz mağarası büyük ilgi görüyor. Vatandaşlar tuz terapisinde rahat nefes aldıklarını dile getirdi.

IHA
17.09.2025
17.09.2025
’da başlatılan "Daha Güçlü Bir Nefes" Projesi kapsamında KOAH ve hastaları yerin 150 metre altındaki tuz mağarasında aramaya geliyor. Türkiye’nin dört bir yanından Çankırı iki kritik hastalık için adeta şifa merkezi olarak tercih ediliyor.

Bir özel hastanedeki doktorlar gözetiminde KOAH ve astım hastaları, Hititler döneminden beri tuz elde edilen yerin 150 metre altındaki tuz mağarasında, 4 ila 6 saat boyunca tuzlu havaya maruz kalmaları ve verimli zaman geçirmeleri sağlanıyor.

Mağarada hastalar için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 10 gün süren terapinin ardından yapılan gözlemlerde, hastalarda yüzde 50'ye varan iyileşme görüldüğü tespit edildi.

"BURAYA GELDİĞİMDE ÇOK RAHATTIM, HİÇ DARALMADIM"

Tuz terapisi sayesinde daha rahat nefes almaya başladığını ifade eden KOAH hastası, 73 yaşındaki Yılmaz Canlı, "23 senedir KOAH hastasıyım. Nefes alamaz haldeydim. Akciğerimin yüzde 72'lik kısmı çalışmıyor. Aldığım hava yüzde 28. Nefessiz kaldığım zaman paniğe kapılıyorum. Bu hastalık hareketlerimi de kısıtladı. Günden güne ağırlaşmaya başladı. Evimde 4 tane oksijen tüpü var, her biri evin farklı köşesinde. Bir arkadaşım bana Çankırı'da bulunan tuz mağarasının faydalarından bahsetti. Arkadaşımın tavsiyesi üzerine Çankırı'ya geldim. Şu anda bu tedaviye öncülük eden özel hastane ile tuz mağarasında tedavi görüyorum, oradayken nefesim çok iyi. Günümün birkaç saatini orada geçiriyorum. Ayrıca tuz odasında da tedavi görüyorum. Buraya geldiğimde çok rahattım, hiç daralmadım. Bu tedavinin faydasını inşallah daha da göreceğim. Diğer hastalara da tavsiye ederim" dedi.

"HASTALARIMIZDA YÜZDE 50 İYİLEŞMELER GÖRÜYORUZ"

Yapılan terapiyle ilgili bilgi veren Uzm. Dr. Ali Özkurt ise, "Hastalar çok belirgin iyileşiyor. Hastalarımızda yüzde 50 iyileşmeler görüyoruz. Yaptığımız testlerde, solunum kapasitesi 4 olması gerekirken 2 litreye kadar düşen hastaları görüyoruz. Bu tedavi sonrasında solunum kapasitesini tekrardan iki katına çıkartarak normal haline gelmesini sağlıyoruz. Hastalarda belirgin bir şekilde iyileştiklerini hissediyor. Önceden oksijene bağlı, yürüyemeyen hastalar, buraya geldiklerinde hissedilir derecede iyileşiyorlar" ifadelerini kullandı.

