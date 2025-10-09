Foça’da 7. Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması (BORAN VII) başladı

Bu yıl 7. si düzenlenen yarışmada; keskin nişancılığın önemini vurgulamak, mesleki kültürü geliştirmek, personelin moral ve motivasyonunu artırmak ve terörle mücadele kapsamında edinilen tecrübeleri paylaşmak amaçlanıyor.



Yarışmaya, 20 dost ve müttefik ülkeden 35 unsur ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 13 unsur katılıyor.

Toplamda 48 takım (96 keskin nişancı), ayrıca 57 yerli ve yabancı gözlemci olmak üzere toplam 153 katılımcı etkinlikte yer alıyor.



FARKLI KATEGORİLERDE YARIŞMALAR DÜZENLENECEK

Yarışma kapsamında farklı kalibre silahlara sahip unsurlar arasında ayrı olarak “Farklı Kalibre Keskin Nişancı Yarışması” düzenlenecek.



Ayrıca 10 Ekim Cuma günü yapılacak “Seçkin Gözlemci Günü” kapsamında Çelik Kanatlar gösterisi, atış gösterileri ve paraşüt atlayışı gerçekleştirilecek. Etkinlik, 12 Ekim Pazar günü düzenlenecek kapanış töreni ve ödül takdimi ile sona erecek.