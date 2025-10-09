Menü Kapat
 Yasemin Güldemir

Foça’da 7. Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması (BORAN VII) başladı

İzmir’in Foça ilçesinde, İçişleri Bakanlığı’nın oluru ile düzenlenen 7. Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması (BORAN VII) 6 Ekim’de başladı. Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında gerçekleştirilen yarışma, 12 Ekim’e kadar devam edecek.

Bu yıl 7. si düzenlenen yarışmada; keskin nişancılığın önemini vurgulamak, mesleki kültürü geliştirmek, personelin moral ve motivasyonunu artırmak ve kapsamında edinilen tecrübeleri paylaşmak amaçlanıyor.

Foça’da 7. Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması (BORAN VII) başladı


Yarışmaya, 20 dost ve müttefik ülkeden 35 unsur ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 13 unsur katılıyor.
Toplamda 48 takım (96 ), ayrıca 57 yerli ve yabancı gözlemci olmak üzere toplam 153 katılımcı etkinlikte yer alıyor.

Foça’da 7. Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması (BORAN VII) başladı


FARKLI KATEGORİLERDE YARIŞMALAR DÜZENLENECEK

kapsamında farklı kalibre silahlara sahip unsurlar arasında ayrı olarak “Farklı Kalibre Keskin Nişancı Yarışması” düzenlenecek.

Foça’da 7. Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması (BORAN VII) başladı


Ayrıca 10 Ekim Cuma günü yapılacak “Seçkin Gözlemci Günü” kapsamında Çelik Kanatlar gösterisi, atış gösterileri ve paraşüt atlayışı gerçekleştirilecek. Etkinlik, 12 Ekim Pazar günü düzenlenecek kapanış töreni ve ödül takdimi ile sona erecek.

