Rus tehdidi altında olan Avrupa ülkeleri savunma için harekete geçti

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasıyla beraber Avrupa ülkelerini büyük bir tedirginlik sardı. Rus tehdidi altında olduklarını belirten Avrupa ülkeleri harekete geçti. AB Komisyonu, 800 milyar avroluk savunma harcamalarını artırma hedefini içeren program sundu, AB ülkelerinden onay geldi.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, program konusunda Avrupa Parlamentosu'yla 2025 sonuna kadar anlaşmaya varmak için görüşmelerin başlayacağı belirtildi.

''SAVUNMA İÇİN GEREKLİ ADIM''

"Avrupa'yı yeniden silahlandırma" programının üye ülkelerce onaylandığı kaydedilen açıklamada, AB Konseyi'nin savunma temelinde daha esnek ve koordineli yatırımları kolaylaştırmak amacıyla bazı AB düzenlemelerinde değişikliğe gitmeyi hedeflediği aktarıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen AB Dönem Başkanı Danimarka'nın AB Bakanı Marie Bjerre, Birliğin kilit programlarını savunma alanındaki yatırımlara açmak istediklerini belirterek, "Avrupa'nın savunma sanayisi ve teknolojik tabanını güçlendirmek için daha çevik ve koordineli bir çabayı mümkün kılıyoruz. Bu, AB'nin 2030'a yönelik savunma hazırlığını daha da artırmak adına atılmış gerekli bir adımdır." değerlendirmesini yaptı.

AB Komisyonu'nun martta duyurduğu "Avrupa'yı yeniden silahlandırma (ReARM Europe)" programı, 800 milyar avroluk savunma harcamalarını artırarak bölgenin yeniden silahlandırılmasını amaçlıyor ve üye ülkelere yapacakları savunma harcamalarına mali kurallarda esneklik tanınması ve fonlar sağlanmasını öngörüyor.