Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Türk savunma sanayisinde yeni dönem: Deniz platformlarına yapay zeka desteği

Türk savunma sanayisinin en ileri düzey yapay zeka çözümlerini geliştirmeye devam eden HAVELSAN'ın yerli yapay zeka platformu MAIN, ADVENT (Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi) ile entegre edilecek.

11.08.2025
11.08.2025
Türk savunma sanayisinin önde gelen yazılım geliştirme şirketlerinden öncülüğünde tasarlanan ADVENT (Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi), yerli yapay zeka platformu HAVELSAN MAIN desteği ile güncellenerek daha güçlü hale geliyor.

Türk savunma sanayisinde yazılım tabanlı çözümler geliştiren HAVELSAN, yapay zeka destekli sistemlerin hibrit harekat ortamlarındaki entegrasyonu için çalışmalar yürütüyor.

HAVELSAN, yapay zeka konusundaki çalışmaları kapsamında, kurumların kendi verileri ile eğitilebilen, kapalı veri ağında veya internet ağında verimli çalışabilen, özgün dil mimarisiyle oluşturulmuş Kurumsal Yapay Zeka Platformu MAIN'i geliştirdi.

Türk savunma sanayisinde yeni dönem: Deniz platformlarına yapay zeka desteği

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA BAŞARILI OLDU

MAIN, veri gizliliği ve güvenliği, rol bazlı erişim ve yetkilendirme, zaman ve maliyet etkin kurumsal çözümler, kullanıcı dostu arayüz tasarımı sunarak kurumsal iş süreçlerinde kolaylık ve verimlilik sağlıyor.

HAVELSAN'ın son dönemde dikkati çeken bu yapay zeka çözümünün yanında Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yüzlerce yıllık tecrübe ve bilgi birikimini de barındıran Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi ​​​​​​​ADVENT (ADVENT SYS), yurt içi ve dışındaki başarısıyla öne çıkıyor.

Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığı ile geliştirilen ve en iyi savaş yönetim sistemleri arasında gösterilen ADVENT, modern deniz harekatının ihtiyaçları doğrultusunda tasarlandı.

Ortak ve çok uluslu görev kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliğini esas alan ADVENT SYS, harekat ortamında eş zamanlı karar alma, komuta ve kontrol süreçlerini ileri düzeye taşıyor. Türkiye dahil 9 ülkede aktif olarak kullanılan ADVENT SYS, HAVELSAN'ı küresel ölçekte savunma teknolojileri alanında güvenilir ve etkin bir oyuncu olarak konumlandırıyor.

MAIN, ADVENT SYS'YE ENTEGRE OLACAK

HAVELSAN, bir süredir bu iki yeteneği bir araya getirmek için MAIN'in ADVENT SYS'ye entegrasyonuna yönelik çalışmalar yürütüyor.

MAIN, ADVENT SYS kapsamında Bakım Destek Asistanı olarak konumlandırılıyor. Sistem, bakım adımlarını belirleme, bakım talimatlarını arama/bulma, sistem çapında soru/cevap desteği sunulması özellikleri ile doğal dil destekli etkileşim sağlayarak bakım süreçlerini daha hızlı, güvenli ve doğrulanabilir hale getiriyor.

Bu kapsamda, laboratuvar ortamında Faz-1 çalışmaları tamamlandı, Faz-2 için çalışmalara devam ediliyor. Faz-2 kapsamında, MAIN platformunun entegrasyonuna yönelik faaliyetler çeşitli sistemler üzerinde devam ediyor. MAIN’in, bakım süreçlerine destek sağlamasının yanı sıra operasyonel işleyişe de katkı sunacak şekilde geliştirilmesi hedefleniyor. Yapay zeka desteğiyle süreç yönetimi daha akıllı ve etkin hale getirilecek.

Türk savunma sanayisinde yeni dönem: Deniz platformlarına yapay zeka desteği

MAIN, OPERATÖRLERE YARDIMCI OLACAK

MAIN, operatörlere destek verebilecek, tavsiyelerde bulunabilecek ve karar destek sürecinde yardımcı olabilecek. Karar destek noktasındaki katkısının ilerleyen dönemde daha da artması bekleniyor.

HAVELSAN, ADVENT platformu aracılığıyla yapay zeka destekli karar mekanizmaları geliştirerek, deniz platformları başta olmak üzere çeşitli harekat ortamlarında bir dizi kabiliyeti ön plana çıkarmayı hedefliyor.

Tanımlama ve sınıflandırma, anomali tespiti, seyir güvenliği, durumsal farkındalık, eğitim faaliyetleri gibi kabiliyetler; büyük veri, makine öğrenimi, görüntü tanıma ve büyük dil modelleri (LLM) gibi ileri teknolojilerle destekleniyor.

Yapay zeka çözümleri, savunma ve güvenlik sektöründe karar alma süreçlerini hızlandırıyor, doğruluğunu artırıyor ve insan-makine etkileşimini daha etkin bir boyuta taşıyor.

