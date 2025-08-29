12 Dev Adam fırtına gibi: Çekya’yı devirdi, EuroBasket’te namağlup ilerliyor

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 A Grubu’ndaki ikinci sınavında Çekya ile parkede karşılaştı. Ay-yıldızlılar, baştan sona çekişmeli geçen mücadeleyi 92-78 kazanarak grupta üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve yoluna kayıpsız devam etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Çekya, dış atışlarda yüksek yüzde yakalayarak ilk periyotta öne geçti. A Milli Takım pota altında Alperen Şengün ve Ercan Osmani ile etkili olmasına rağmen rakibin dış şutlarına çözüm bulmakta zorlandı. Çekya, 6 üçlük isabetiyle farkı bir ara 8 sayıya kadar çıkararak ilk çeyreği 27-21 önde tamamladı.

İKİNCİ PERİYOTTA MİLLİ TAKIMIN GERİ DÖNÜŞÜ

İkinci çeyreğe hızlı giren ay-yıldızlılar, ilk basketi Çekya’nın bulmasına rağmen 14-0’lık seri yakalayarak oyunun kontrolünü eline aldı. 16. dakikada 35-28 ile üstünlüğü ele geçiren milliler, devreye 45-37 önde girdi.

Üçüncü periyotta Çekya dış atışlarla oyuna tutunmaya çalıştı. Ancak milli takımda Cedi Osman’ın skorer performansı farkın açılmasını sağladı. Türkiye, bu bölümde üstünlüğünü koruyarak son çeyreğe 72-62 önde girdi.

SON PERİYOTTA ALPEREN ŞENGÜN FARKINI KOYDU

Mücadelenin final bölümünde Alperen Şengün’ün pota altındaki etkili performansı farkı 18 sayıya kadar çıkardı. Türkiye, maçı 92-78 kazanarak turnuvadaki ikinci galibiyetini aldı.

Millilerde Alperen Şengün 23 sayı, 12 ribaunt ve 9 asistle “triple-double”a çok yaklaştı. Cedi Osman ve Ercan Osmani’nin de skora katkı verdiği milli takım, üç oyuncusundan toplam 60 sayı buldu.

SIRADAKİ RAKİP PORTEKİZ

Bu galibiyetle grubunda 2’de 2 yapan A Milli Takım, bir sonraki maçını yarın saat 21.15’te Portekiz karşısında oynayacak.

