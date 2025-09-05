Menü Kapat
Editor
 | Onur Kaya

A Milli Takım'a Konya'da coşkulu karşılama

Dünya Kupası Elemeleri'nde E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı mağlup eden A Milli Futbol Takımımız, gruptaki ikinci maçında İspanya'yı ağırlayacak. Gece saatlerinde maçın oynanacağı Konya'ya gelen millileri konaklayacağı otelde vatandaşlar meşalelerle karşıladı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 02:58
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 02:58

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçına deplasmanında çıkan A Milli Takım, mücadeleyi ve 'nun (2) golleriyle 3-2 kazanarak 3 puanla başladı.

Milliler, 7 Eylül Pazar günü ile yapacağı maçın hazırlıkları için Konya'ya geldi. Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen ay-yıldızlı kafile, buradan kentte konaklayacağı otele geçti.

MEŞALELERLE KARŞILAMA

Havalimanı ve otelde çok sayıda vatandaş milli futbolcuları büyük coşkuyla karşıladı.

İSPANYA MAÇI HAZIRLIKLARI YARIN BAŞLIYOR

A Milli Futbol Takımı, maçın hazırlıklarına Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde yarın başlayacak.

Türkiye-İspanya karşılaşması, 7 Eylül Pazar 21.45'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.

Sıkça Sorulan Sorular

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak Konya'da oynanacak olan Türkiye-İspanya maçı, TV8 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.
A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolculuğu zaferle başladı: Gürcistan'ı deplasmanda devirdik!
#kerem aktürkoğlu
#a milli takım
#ispanya
#gürcistan
#mert müldür
#Fifa Dünya Kupası Elemeleri
#Türkiye Spor
#Spor
