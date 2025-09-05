A Milli Takım'a Konya'da coşkulu karşılama

İstanbul
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçına Gürcistan deplasmanında çıkan A Milli Takım, mücadeleyi Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'nun (2) golleriyle 3-2 kazanarak 3 puanla başladı.
Milliler, 7 Eylül Pazar günü İspanya ile yapacağı maçın hazırlıkları için Konya'ya geldi. Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen ay-yıldızlı kafile, buradan kentte konaklayacağı otele geçti.
Havalimanı ve otelde çok sayıda vatandaş milli futbolcuları büyük coşkuyla karşıladı.
A Milli Futbol Takımı, maçın hazırlıklarına Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde yarın başlayacak.
Türkiye-İspanya karşılaşması, 7 Eylül Pazar 21.45'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.