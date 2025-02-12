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 | Murat Makas

Alanyaspor'dan hodri meydan: Yapı diyorsunuz! İsim verin, korkmayın

Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Türk futbolunda hakem hatalarının ve baskının yanı sıra yapının var olduğunu söyleyenlere tepki gösterdi.

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Alanyaspor'dan hodri meydan: Yapı diyorsunuz! İsim verin, korkmayın
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 13:57
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 13:57

Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Süper Lig’de hakem tartışması, teknik direktörlerin hakareti ve Türk futbolundaki yapı sorununa değindi. Türkiye futbolunda hakemlere karşı bir baskı uygulandığını ifade eden Başkan Çavuşoğlu, "Biz de üzülüyoruz Türk futbolu adına. Olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Her kulübün yöneticisi, başkanı var. Kararlarını kendileri alırlar. Çünkü her maçta mutlaka yanlış verilen penaltılar oluyor. Bizim de Göztepe maçında 3 kez döndü. Yani gördüğünüz gibi 3 tane pozisyon vardı. Şimdi yerli yabancı hakem fark etmiyor. Hata her zaman olacaktır'' dedi.

HAKEM TARTIŞMASINA YORUM

Dünyanın her yerinde hakem hataları olduğunu söyleyen Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ''Bizim maçımızda da oldu. Başakşehir maçında son dakikada verilen penaltı, penaltı değildi. Bunu herkes söyledi ama bunlar var. Hakemlikte bunlar oluyor. Bazen VAR çağırmıyor, bazen VAR'dan dönüyor. Orada da tabii ki artık yani herkes demoralize olmuş durumda. Hakemler de ne yapacağını şaşırmış durumda işin doğrusu. Çok sağlıklı maçlar yönetemiyorlar. Çünkü sürekli hakemler üzerinden bir baskı kuruluyor. Ondan dolayı hakemleri de kazanmamız lazım. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. TFF bir şeyi yapmaya çalışıyor, iyi gitmesin bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Burada biz TFF ve MHK'yı futbol kulüpleri kendimize rakip olarak görmeye devam edersek bunu kurtaramayız" şeklinde konuştu.

''İSİM VERİN KORKMAYIN''

Türkiye'deki futbolun içerinde yapının olduğunu söyleyenlerin çıkıp isim vermeleri gerektiğini vurgulayan Hasan Çavuşoğlu, Herkes çok konuşuyor. Çok konuşan kulüp başkanlarımız var. Gereksiz konuşan kulüp başkanları, kulüp yöneticileri var. Kimin ne dediği de belli değil. Son zamanlarda yapı söylüyorlar. Kardeşim yapı var diyorsunuz da kim onu da açıklayın bilelim. Yani yapı var diyorsunuz, isim söylemiyorsunuz. O zaman söyleyin kimden korkuyorsunuz? Ben şahsen böyle bir şey ima etsem, kim olduklarını söylerim.

Ayrıca Çavuşoğlu, "Bazı teknik direktörler hakemlere hakaret ediyor" dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

Alanyaspor ne zamandır Süper Lig'de?
Alanyaspor, 2016-2017 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele etmektedir.
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