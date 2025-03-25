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 | Burak Ayaydın

Alexander Sörloth samimi şekilde açıkladı! "Çok öfkeliydim"

Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth, İspanyol devindeki sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Yedek kaldığında öfkesine yenik düştüğünü ifade eden Alexander Sörloth, şu anda ise çok rahat olduğunu anlattı.

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Alexander Sörloth samimi şekilde açıkladı!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 21:35
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 21:35

Trabzonspor'dan sonra kariyeri yükselişe geçen Alexander Sörloth, en nihayetinde Atletico Madrid'e transfer olmuştu. İspanyol devinde istediği kadar forma bulamayan Norveçli golcü, yaşadığı tüm duygu geçişlerini anlattı ve artık daha iyi hissettiğini belirtti.

ALEXANDER SORLOTH ATLETICO MADRID SÜRECİNDEN BAHSETTİ

"Başlangıçta zordu. Geçen sezon her maçta oynadım. Bu sezon ise yedek kulübesinde kalıyorum. Buna alışmam biraz zaman aldı. Ama şimdi kendimi çok rahat hissediyorum. İyi bir yedek oyuncu olmak futboldaki en zor şeylerden biri. Kariyerimin başlarında bu düşünce benim için zordu. İlk 11'de başlamama izin verilmediği için çok öfkeliydim. Yedek kulübesinde olduğumda duygularıma çok kapılıyordum ve oynamam gerektiğini düşünüyordum. Şimdi ise tamamen odaklanmış durumdayım. Şampiyonluk için yarışan bir takımda oynuyorum, bu yüzden zihinsel olarak her zaman hazır olmalıyım. Sahaya her çıktığımda bir tehdit haline gelmeliyim."

Alexander Sørloth scoret to ganger da Atletico Madrid vant 4-0 over Elche i åttedelsfinalen i Copa del Rey

MADRID'DE YAŞAM

"Madrid'e çok çabuk alıştım. Madrid, her zaman İspanya'da en sevdiğim şehir oldu. San Sebastian ve Valencia'da yaşarken de sık sık Madrid'e gelirdim. Büyük şehir hayatını seviyorum. Madrid'de her şey var. Özellikle restoranları çok seviyorum."

NORVEÇLİ GOLCÜNÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Atletico Madrid formasıyla bu sezon 39 maça çıkan Sörloth, 15 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

SORLOTH'UN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?
Norveçli golcünün 2028 yazına kadar kontratı bulunuyor.
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#trabzonspor
#atletico madrid
#alexander sörloth
#Spor
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