TGRT Haber
Benim Sayfam
Canlı Yayın
SON DAKİKA!
Tümü
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Ali Koç ve Devin Özek hemfikir oldu: Fenerbahçe'den teknik direktör seçiminde ters köşe!

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Devin Özek, İtalyan tarzında buluştu. An itibarıyla Fenerbahçe'nin önceliği, Luciano Spalletti oldu.

Burak Ayaydın
04.09.2025
23:54
04.09.2025
23:54

ve Devin Özek, için en doğru ismin Luciano Spalletti olduğuna karar verdi. Halihazırda Fenerbahçe yönetiminden tam not alan Luciano Spalletti, sarı lacivertli listede resmen en tepeye yazıldı.

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ VE DEVİN ÖZEK'TEN LUCIANO SPALLETTI HAMLESİ

Fenerbahçe'nin futbol aklı Devin Özek, başkan Ali Koç ile Luciano Spalletti için kritik bir görüşme gerçekleştirdi! Esasen ise iki yöneticinin de çok istediği Luciano Spalletti'ye, Fenerbahçe tarafından resmi teklif yapıldı ve beklemeye geçildi. 66 yaşındaki İtalyan, devine 7 milyon Euro civarlarında bir maaşla gelmeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'NİN BÜYÜK SÜRPRİZİ LUCIANO SPALLETTI'DE İTALYA KRİTİĞİ

Fenerbahçe kadrosunun son haline olumlu yaklaşan ve büyük başarılar yakalayabileceğine inanan Luciano Spalletti, İtalya konusunu düşünmeye başladı. Uzun zamandır Çizme'den dışarı çıkmayan ve ülkesinde kalmayı konfor alanı olarak gören deneyimli antrenör, Fenerbahçe'ye 'evet' demeden önce İtalya'dan ayrılıp ayrılmayacağını iyice gündemine aldı. Son olarak da Luciano Spalletti, eğer farklı bir ülkede yaşamaya karar verirse Fenerbahçe ile anlaşmaya olumlu yaklaşıyor.

NAPOLI İLE ZORU BAŞARMIŞTI

Napoli'nin Diego Armando Maradona sonrasındaki ilk Serie A şampiyonluğunu getiren Luciano Spalletti, mavi beyazlı taraftarlarca çok sevilmiş ama kulüp başkanıyla yaşadığı fikir ayrılıklarıyla birlikte Napoli'ye veda etmek zorunda kalmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE YÖNETİMİ NEDEN LUCIANO SPALETTI'DE HEMFİKİR OLDU?
İtalyan hoca, dinamik oyun tarzı ve sürpriz stratejileriyle kendini pek çok kez ispatlamış ve farklı seviyelerde başarılı sınavlar vermişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Barcelonalı yıldıza yıllık 100 milyon Euro maaş!
Mehmet Demirkol’dan Ali Koç’a net mesaj: “Fenerbahçe ile buraya kadar”
