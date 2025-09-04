Barcelonalı yıldıza yıllık 100 milyon Euro maaş!

İstanbul
Barcelona'nın tecrübeli ismi Robert Lewandowski, Suudi Arabistan ekiplerince takip ediliyor. An iitibarıyla ise Polonyalı yıldız, menajerler aracılığıyla 100 milyon Euroluk maaş teklifi aldı.
Haberin içeriğinde, 37 yaşındaki tecrübeli golcünün bu teklifi hiç düşünmeden reddettiği ve Barcelona'da kalmayı seçtiği aktarıldı. Ayrıca da 100 milyon Euro öneren Suudi ekibinin adının verilmediği gelişmede, sürecin resmiyet kazanması halinde detayların ortaya çıkacağı ifade edildi.
2024/25 sezonunda Katalan ekibi ile tüm kulvarlarda 52 maça çıkan Robert Lewandowski, rakip kalelere tam 42 gol atmış ve 3 de asist yapmıştı.
Deneyimli forvet, bir dönem için Fenerbahçe'yle de anılmış ama temaslar ilerlememişti.