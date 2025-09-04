Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Barcelonalı yıldıza yıllık 100 milyon Euro maaş!

Barcelona'nın yıldızlarından Robert Lewandowski, İspanyol Sport'un haberine göre 100 milyon Euroluk maaş teklifi aldı. Esasen ise yıldız futbolcuya, kıta değiştirmesi teklif edildi.

Barcelonalı yıldıza yıllık 100 milyon Euro maaş!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 19:35
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 19:40

'nın tecrübeli ismi , Suudi Arabistan ekiplerince takip ediliyor. An iitibarıyla ise Polonyalı yıldız, menajerler aracılığıyla 100 milyon Euroluk maaş teklifi aldı.

'HER ŞEY PARA DEĞİL!'

Haberin içeriğinde, 37 yaşındaki tecrübeli golcünün bu teklifi hiç düşünmeden reddettiği ve Barcelona'da kalmayı seçtiği aktarıldı. Ayrıca da 100 milyon Euro öneren Suudi ekibinin adının verilmediği gelişmede, sürecin resmiyet kazanması halinde detayların ortaya çıkacağı ifade edildi.

Barcelonalı yıldıza yıllık 100 milyon Euro maaş!

ROBERT LEWANDOWSKI VE SON DURUMU

2024/25 sezonunda Katalan ekibi ile tüm kulvarlarda 52 maça çıkan Robert Lewandowski, rakip kalelere tam 42 gol atmış ve 3 de asist yapmıştı.

Barcelonalı yıldıza yıllık 100 milyon Euro maaş!

FENERBAHÇE KRİTİĞİ

Deneyimli forvet, bir dönem için Fenerbahçe'yle de anılmış ama temaslar ilerlememişti.

Barcelonalı yıldıza yıllık 100 milyon Euro maaş!

Sıkça Sorulan Sorular

ROBERT LEWANDOWSKI NEDEN TEKLİFLER ALMAYA BAŞLADI?
37 yaşındaki yıldız, Barcelona ile olan kontratının son yılına girmişti.
ETİKETLER
#barcelona
#barcelona
#robert lewandowski
#robert lewandowski
#Transfer Haberleri
#Spor
