Barcelonalı yıldıza yıllık 100 milyon Euro maaş!

Barcelona'nın tecrübeli ismi Robert Lewandowski, Suudi Arabistan ekiplerince takip ediliyor. An iitibarıyla ise Polonyalı yıldız, menajerler aracılığıyla 100 milyon Euroluk maaş teklifi aldı.

'HER ŞEY PARA DEĞİL!'

Haberin içeriğinde, 37 yaşındaki tecrübeli golcünün bu teklifi hiç düşünmeden reddettiği ve Barcelona'da kalmayı seçtiği aktarıldı. Ayrıca da 100 milyon Euro öneren Suudi ekibinin adının verilmediği gelişmede, sürecin resmiyet kazanması halinde detayların ortaya çıkacağı ifade edildi.

ROBERT LEWANDOWSKI VE SON DURUMU

2024/25 sezonunda Katalan ekibi ile tüm kulvarlarda 52 maça çıkan Robert Lewandowski, rakip kalelere tam 42 gol atmış ve 3 de asist yapmıştı.

FENERBAHÇE KRİTİĞİ

Deneyimli forvet, bir dönem için Fenerbahçe'yle de anılmış ama temaslar ilerlememişti.