Ali Koç'un 111. transferi: Fenerbahçe tarihinin ikinci Meksikalısı

Fenerbahçe, 2025-26 sezonu için kadro yapılanmasını sürdürürken orta sahaya önemli bir takviye yaptı. Sarı-lacivertli ekip, West Ham United forması giyen Edson Alvarez’i kiralık olarak transfer ederek kadrosuna kattı. 27 yaşındaki futbolcu, kulüp tarihine geçen ikinci Meksikalı oyuncu oldu.

Transfer döneminde John Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Nelson Semedo, Milan Skriniar ve Dorgeles Nene’yi renklerine bağlayan Fenerbahçe, son olarak Alvarez hamlesiyle orta saha hattını güçlendirdi.

Futbol hayatına Meksika’nın Club America takımında başlayan Alvarez, 2019’da Ajax’a transfer oldu. Hollanda ekibinde dört sezon forma giydikten sonra yüksek bir bonservis bedeliyle Premier Lig ekibi West Ham United’a geçti.

İngiltere’de iki yıl oynayan deneyimli oyuncu, yeni sezonda Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkacak.

İLK MEKSİKALI REYES OLMUŞTU

Sarı-lacivertlilerin tarihindeki ilk Meksikalı futbolcu Diego Reyes’ti. 2018-2019 sezonunda transfer edilen savunma oyuncusu, beklentileri karşılayamayarak kısa sürede takımdan ayrılmıştı.

ALİ KOÇ'TAN 111. TRANSFER

Koç döneminde Sofyan Amrabat ile transferde “dalya” diyen Fenerbahçe, daha sonra Filip Kostic, Diego Carlos, Anderson Talisca, Ognjen Mimovic ve Milan Skriniar’ı kadrosuna katmıştı.

Bu sezon John Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Nelson Semedo ve Dorgeles Nene transferlerini açıklayan sarı-lacivertliler, Edson Alvarez ile listeyi 111’e çıkardı.