Spor
Avatar
Editor
 Murat Makas

Ali Koç'un 111. transferi: Fenerbahçe tarihinin ikinci Meksikalısı

Fenerbahçe, West Ham United’dan kadrosuna kattığı Edson Alvarez ile Ali Koç döneminin 111. transferini gerçekleştirdi.

Ali Koç'un 111. transferi: Fenerbahçe tarihinin ikinci Meksikalısı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.08.2025
12:11
|
GÜNCELLEME:
23.08.2025
12:11

, 2025-26 sezonu için kadro yapılanmasını sürdürürken orta sahaya önemli bir takviye yaptı. Sarı-lacivertli ekip, forması giyen Edson Alvarez’i kiralık olarak ederek kadrosuna kattı. 27 yaşındaki futbolcu, kulüp tarihine geçen ikinci Meksikalı oyuncu oldu.

Transfer döneminde John Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Nelson Semedo, Milan Skriniar ve Dorgeles Nene’yi renklerine bağlayan Fenerbahçe, son olarak Alvarez hamlesiyle hattını güçlendirdi.

Ali Koç'un 111. transferi: Fenerbahçe tarihinin ikinci Meksikalısı

Futbol hayatına ’nın Club America takımında başlayan Alvarez, 2019’da Ajax’a transfer oldu. Hollanda ekibinde dört sezon forma giydikten sonra yüksek bir bonservis bedeliyle Premier Lig ekibi West Ham United’a geçti.

İngiltere’de iki yıl oynayan deneyimli oyuncu, yeni sezonda Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkacak.

İLK MEKSİKALI REYES OLMUŞTU

Sarı-lacivertlilerin tarihindeki ilk Meksikalı futbolcu Diego Reyes’ti. 2018-2019 sezonunda transfer edilen savunma oyuncusu, beklentileri karşılayamayarak kısa sürede takımdan ayrılmıştı.

Ali Koç'un 111. transferi: Fenerbahçe tarihinin ikinci Meksikalısı

ALİ KOÇ'TAN 111. TRANSFER

Koç döneminde Sofyan Amrabat ile transferde “dalya” diyen Fenerbahçe, daha sonra Filip Kostic, Diego Carlos, Anderson Talisca, Ognjen Mimovic ve Milan Skriniar’ı kadrosuna katmıştı.

Bu sezon John Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Nelson Semedo ve Dorgeles Nene transferlerini açıklayan sarı-lacivertliler, Edson Alvarez ile listeyi 111’e çıkardı.

#transfer
#west ham united
#Meksika
#orta saha
#Fenerbahçe
#Edson Alvarez
#Spor
